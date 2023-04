BlackPink tung game mới cạnh tranh BTS

Game mobile đầu tiên của BlackPink có tên BlackPink The Game sẽ được phát hành vào quý 2.2023 YG Entertainment

Gần đây, YG Entertainment đưa ra thông báo phát hành trò chơi di động đầu tiên mang tên nhóm nhạc nữ BlackPink cùng với nhà phát triển trò chơi TakeOne Company vào quý 2 năm nay. Theo đó, YG giới thiệu BlackPink The Game là một trò chơi cho phép người chơi bước vào thế giới đa vũ trụ và trở thành nhà sản xuất của BlackPink. Trò chơi chứa các nhiệm vụ giải đố và có nhiều chế độ khác nhau như mô phỏng đào tạo và quản lý nhóm nhạc. Bên cạnh đó, người dùng sẽ có thêm giao diện BlackPink World - một tính năng cho phép người chơi trang trí hình đại diện thành viên yêu thích của riêng họ cùng với việc người chơi có thể kết nối với những người dùng khác trên khắp thế giới. Công ty cũng cho biết BlackPink The Game sẽ bao gồm các hình ảnh và video độc quyền có độ nét cao cũng như nhạc nền và video âm nhạc do bốn thành viên thể hiện.

Tờ JoongAng Daily đưa tin người hâm mộ hiện có thể đăng ký trước BlackPink The Game trên Google Play Store và Apple App Store. "Người chơi sẽ được chứng kiến những khía cạnh chưa từng thấy trước đây của BlackPink theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ trên toàn thế giới có thể thưởng thức trò chơi", công ty quản lý của BlackPink trao đổi với phóng viên tờ báo.

Nhà phát triển trò chơi TakeOne Company tiết lộ game được phát triển trong thời gian ba năm đồng thời dự đoán trò chơi sẽ nhanh chóng "khuấy đảo" mạng xã hội ngay khi ra mắt.

BTS World - game mobile cho phép người chơi trở thành quản lý của nhóm nhạc thần tượng BTS BIGHIT

Trước đó, vào năm 2019, BTS phát hành trò chơi mang tên BTS World, cho phép người hâm mộ trải nghiệm cảm giác làm quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới này. Trò chơi mô phỏng công việc quản lý của nhóm nhạc 7 thành viên vào thời điểm năm 2012, khi BTS chưa chính thức ra mắt. Trong trò chơi, người chơi được trải nghiệm những hoạt động quản lý như nhắn tin, gọi điện, phối đồ và quản lý bữa ăn cho các thành viên của BTS. Điều đặc biệt là người dùng còn có thể tương tác với các chàng trai trong trò chơi. Tại thời điểm phát hành, BTS World công phá nhiều bảng xếp hạng game mobile tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đồng thời khiến cho cộng đồng ARMY (fandom của BTS) vô cùng thích thú. Dù vậy đến hiện tại, tựa game này vẫn còn rất "hot". Cư dân mạng dự đoán khi BlackPink The Game ra mắt, đây sẽ là một đối thủ nặng ký cạnh tranh trực tiếp với BTS World.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016 gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế và đạt nhiều thành công trên toàn cầu với các ca khúc như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, How You Like That... Theo ước tính của Celebrity Net Worth năm 2023, các thành viên có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD sau thời gian dài ra mắt.