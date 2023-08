Jisoo (BlackPink) lộ ảnh hẹn hò Ahn Bo Hyun

Jisoo và Ahn Bo Hyun bị Dispatch khui ảnh hẹn hò DISPATCH

Thông tin Jisoo hẹn hò nam diễn viên Ahn Bo Hyun trở thành chủ đề gây "bão" tại làng giải trí Hàn Quốc sau khi Dispatch khui loạt ảnh cả hai âm thầm gặp nhau trong thời gian qua.

Trang tin tiết lộ người đẹp sinh năm 1995 đang bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng BlackPink nên số ngày có mặt ở Hàn Quốc không nhiều. Trở về xứ kim chi sau lịch trình bận rộn ở nước ngoài, nữ thần tượng 28 tuổi dành phần lớn thời gian ở nhà.

Về phần Ahn Bo Hyun, mặc dù đang bận rộn với See You in My 19th Life và Busan Boys: Sydney Bound, nam diễn viên 35 tuổi luôn điều chỉnh lịch trình để có thể ở bên "nửa kia". Địa điểm hẹn hò yêu thích của cả hai là căn hộ của mỹ nhân 9X ở khu Yongsan, Seoul.

Sao phim Itaewon Class thường chủ động lái xe đến nhà bạn gái, anh mặc quần áo thoải mái, che kín mặt bằng mũ, khẩu trang và kính râm. Theo nguồn tin của Dispatch, cả hai tìm thấy nhiều điểm tương đồng khi cùng yêu thích diễn xuất, ca hát và thời trang.

Ahn Bo Hyun âm thầm đến nhà Jisoo và bị cánh săn ảnh ghi lại DISPATCH

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, phía YG Entertainment - công ty chủ quản của Jisoo nhanh chóng xác nhận chị cả BlackPink đang hẹn hò. Một đại diện của YG chia sẻ với truyền thông: "Jisoo và Ahn Bo Hyun đang tìm hiểu nhau với tình cảm tốt đẹp. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn dành sự ủng hộ cho họ". Cùng với đó, công ty quản lý của Ahn Bo Hyun là FN Entertainment cũng đưa ra phản hồi tương tự.



Hiện người hâm mộ của hai nghệ sĩ đang bàn luận sôi nổi về tin tức cặp đôi này hẹn hò. Nhiều fan tỏ ra thích thú khi Jisoo và Ahn Bo Hyun chênh nhau 7 tuổi, cả hai lệch nhau 25cm chiều cao và đều sở hữu ngoại hình "cực phẩm".

Thông tin Jisoo - Ahn Bo Hyun hẹn hò đang là chủ đề "nóng" trên mạng xã hội DISPATCH

Bạn trai của Jisoo không còn là gương mặt xa lạ với công chúng. Ahn Bo Hyun sinh năm 1988, anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, nam tính, chiều cao 1,87m cùng thân hình cơ bắp.

Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2014 với Golden Cross và từng bước ghi dấu ấn qua các bộ phim: Hậu duệ mặt trời, Bí mật nàng fangirl, Itaewon Class, Yumi's Cells, My Name…, và gần đây là See You in My 19th Life. Ahn Bo Hyun là ngôi sao đang lên của màn ảnh xứ kim chi, hiện sở hữu hơn 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Tin tức Jisoo hẹn hò Ahn Bo Hyun được đưa ra chỉ ít ngày sau khi nữ thần tượng hoàn tất hai đêm diễn Born Pink tại Hà Nội vào cuối tuần qua.