Johnny Depp bất ngờ xuất hiện tại Lễ trao giải MTV VMAs 2022

“Tôi cần công việc”, ngôi sao series Cướp biển vùng Caribbean - Johnny Depp nói đùa khi bắt đầu chương trình.

Sau đó, Johnny Depp còn nói với đám đông tại Trung tâm Prudential ở Newark, New Jersey rằng anh sẵn sàng hát “sinh nhật, lễ hội, bar, đám cưới, đám tiệc hay bất kỳ thứ gì bạn cần”.

Vào tháng 6.2022, Johnny Depp giành được chiến thắng gần như toàn bộ trong cuộc chiến pháp lý với vợ cũ Amber Heard, người từng buộc tội anh lạm dụng thể chất. Depp phủ nhận việc đánh nữ diễn viên hoặc bất kỳ người phụ nữ nào khác.





Hai năm trước, Depp thua kiện ở Anh trước tờ The Sun, sau khi tờ báo này gọi anh là “kẻ đánh vợ”. Thẩm phán của Tòa án Tối cao London ra phán quyết rằng Depp đã nhiều lần hành hung Heard. Anh bị loại khỏi phim Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore và bị Hollywood xa lánh.

Kể từ sau chiến thắng ở tòa án Mỹ hồi tháng 6, Johnny Depp biểu diễn trong chuyến lưu diễn cùng Jeff Beck và làm đạo diễn phim Modigliani - tác phẩm tiểu sử về nghệ sĩ người Ý Amedeo Modigliani. Nam diễn viên cũng sẽ đóng vai vua Louis XV trong bộ phim Pháp Jeanne du Barry.