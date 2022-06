Johnny Depp thắng kiện Amber Heard, nhận 15 triệu USD bồi thường

Theo People, phán quyết được công bố vào chiều 1.6 (giờ địa phương) tại tòa án Fairfax, Virginia (Mỹ) sau thời gian bồi thẩm đoàn nghị án căng thẳng kể từ khi phiên xử cuối khép lại hôm 27.5. Theo kết quả, Johnny Depp thắng ba cáo buộc phỉ báng liên quan điến bài viết của Amber Heard trên tờ Washington Post hồi 2018 trong đó cô nhắc đến chuyện mình từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Depp hưởng khoản bồi thường 15 triệu USD nhưng anh chỉ nhận được 10,35 triệu USD do luật Virginia giới hạn về số tiền trừng phạt. Cùng với đó, sao nữ phim Aquaman cũng chịu ảnh hưởng vì vụ kiện, các bồi thẩm viên đã đứng về phía cô với một trong ba tuyên bố về tội phỉ báng và người đẹp nhận được 2 triệu USD tiền bồi thường.

Thời điểm thẩm phán Penney Azcarate đưa ra phán quyết, Amber Heard trực tiếp có mặt tại tòa. Phía bên kia, đội ngũ pháp lý của Johnny Depp đến tòa thay anh, họ vỡ òa hạnh phúc khi được tuyên thắng kiện. Trong khi đó, sao phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald theo dõi kết quả từ Anh. Tài tử 59 tuổi được nhìn thấy trong một quán rượu địa phương cùng với những người bạn của mình trong khoảng thời gian bản án được công bố. Nhạc sĩ Sam Fender đã đăng một bức ảnh lên mạng trong đó anh ngồi cạnh Depp cùng Jeff Beck. Ngay trước lúc phán quyết được đọc, một số người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh và video về ngôi sao Hollywood khi gặp mặt thần tượng. Nam diễn viên nhiệt tình bắt tay, vẫy chào những fan đang thể hiện tình yêu, sự ủng hộ dành cho mình.

Sau phán quyết, Johnny Depp tuyên bố rằng bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho mình. “6 năm trước, cuộc sống của tôi, cuộc sống của các con tôi, cuộc sống của những người thân yêu nhất với tôi, cuộc sống của những người đã dành rất nhiều năm để ủng hộ và tin tưởng tôi đã vĩnh viễn thay đổi. Tất cả chỉ trong nháy mắt… Chuyện đó đã gây ra một cơn địa chấn với tôi, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Và 6 năm sau, bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống của tôi”, ông bố hai con bộc bạch.

Trước phán quyết của tòa, sao phim The Tourist nói anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Anh nhấn mạnh bản thân quyết định theo đuổi vụ kiện sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận thức được những rào cản pháp lý mà mình phải đối mặt. Ngôi sao gốc Kentucky bộc bạch: “Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi khi đưa sự việc này ra trước tòa đó là tiết lộ sự thật, bất kể kết quả có ra sao. Nói ra sự thật là điều mà tôi cần làm vì các con mình và tất cả những người đã luôn kiên định ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy lòng bình yên khi biết rằng cuối cùng mình được làm được điều đó”.





Nam diễn viên 59 tuổi cũng chia sẻ anh bị choáng ngợp khi nhận được tình yêu, sự ủng hộ to lớn cùng lòng tốt từ khắp thế giới và dành lời cảm ơn đến thẩm phán, bồi thẩm đoàn, nhân viên tòa án, cảnh sát cùng những người có liên quan. Depp cho biết anh hy vọng hành trình nói lên sự thật của bản thân sẽ giúp ích cho những người đứng trong hoàn cảnh như mình, dù họ là nam giới hay phụ nữ. “Sự thật không bao giờ mất đi”, ngôi sao Hollywood nhấn mạnh.

Trong khi đó, Amber Heard bày tỏ sự thất vọng khi nhận phần thua. Nữ diễn viên sinh năm 1986 bộc bạch: “Sự thất vọng mà tôi cảm thấy hôm nay không thể nói thành lời. Tôi đau lòng vì hàng loạt bằng chứng vẫn không đủ để chống lại quyền lực, tầm ảnh hưởng của chồng cũ. Tôi thậm chí còn thất vọng hơn với những gì mà phán quyết này có ý nghĩa đối với những phụ nữ khác. Đó là một bước lùi”.

Cô tiếp tục: “Các luật sư của Johnny Depp đã thành công trong việc khiến bồi thẩm đoàn bỏ qua vấn đề then chốt của quyền tự do ngôn luận và bỏ qua bằng chứng thuyết phục rằng tôi đã thắng ở Anh. Tôi rất buồn vì thua vụ kiện này. Nhưng điều làm tôi buồn hơn là dường như tôi đã mất quyền mà bản thân nghĩ rằng với tư cách là một công dân Mỹ, tôi sẽ được lên tiếng một cách tự do và cởi mở”.