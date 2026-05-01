Johnny Trí Nguyễn sống kín tiếng tuổi 52, không quan tâm đến thu nhập

Thạch Anh
Thạch Anh
01/05/2026 07:52 GMT+7

Trở lại điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn có những chia sẻ về quá trình thực hiện dự án mới, đồng thời hé lộ cuộc sống ở tuổi 52.

Từng nổi tiếng với loạt dự án phim như Nụ hôn thần chết, Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng… song có quãng thời gian Johnny Trí Nguyễn gần như vắng bóng khỏi màn ảnh rộng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí để ủng hộ đồng nghiệp. Gần đây, anh gây chú ý khi tái xuất với vai trò đạo diễn hành động, đồng thời tham gia vai Hữu tướng quân trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Màn trở lại này của nam diễn viên 7X khiến khán giả không khỏi tò mò.

Chia sẻ về cuộc sống trong giai đoạn “ở ẩn”, Johnny Trí Nguyễn cho biết dù không đóng phim, cuộc sống của anh vẫn bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Hiện tại, nam diễn viên không chỉ sống cho chính mình mà thích làm những điều lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn. 

Anh bộc bạch: “Chẳng hạn như trong không gian hoạt động của tôi, trước đây tôi chơi mô tô, còn sau này tôi làm võ thuật, giải đấu… Nó có nhiều thứ để thực hiện lắm và cũng không khó khăn gì trong việc kiếm sống. Khi có điều gì đó ảnh hưởng đến sự thưởng thức của mọi người như phim ảnh, các hoạt động văn hóa thì tôi sẽ tham gia, thậm chí cùng tổ chức”.

Johnny Trí Nguyễn nói hiện tại, bản thân không quan tâm đến chuyện thu nhập vì cuộc sống khá đơn giản. Những năm qua, anh dùng khả năng tài chính của mình để giúp đỡ mọi người, tổ chức các sự kiện để có không gian phát triển, thưởng thức văn hóa. Nam diễn viên nhấn mạnh: “Thu nhập thì tôi không có, và tôi cũng không cần”.

Sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn

Trở lại điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn nói vì võ thuật đã “ăn vào máu” nên anh không gặp khó trong các cảnh hành động. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đối với diễn viên 7X là làm sao để các cộng sự có thể thực hiện các phân đoạn theo như mong muốn. “Với tôi những vai chính trong tác phẩm này mới là những người cần hấp dẫn nhất, về cả hành động luôn. Nên đó cũng là thử thách không chỉ riêng tôi mà các thành viên trong ê kíp”, anh nói.

So với thời Dòng máu anh hùng, nói về phong độ diễn xuất hiện tại, Johnny Trí Nguyễn nghĩ mình sẽ làm hay hơn vì đã "xả hết sự gò bó của mình". Bởi theo anh, một người trước ống kính sẽ còn e ngại nên "sự rèn luyện ban đầu là chúng ta bỏ đi những điều đó để thoải mái hơn để nhập tâm vào nhân vật, không ngần ngại gì hết. Đối với tôi, điều đó đơn giản hơn”.

Còn về thể lực, đối với phim này, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động nên anh biết mình quay cái gì và dùng thể lực bao nhiêu. “Tôi không “đì” mình mà tập trung làm chính xác. Sự khắt khe của tôi trong phim hành động là có, yêu cầu mọi người phải đánh chính xác, phải có lực. Tôi biết yêu cầu của mình nên khi thực hiện cũng không quá phức tạp”, anh nói.

Về sự cố chấn thương của Tuấn Trần trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Johnny Trí Nguyễn cho rằng đó là một trong những thách thức, thảm họa đối với ê kíp vì “người diễn viên chính trong phim hành động đứt sợi dây chằng, trong khi còn hơn 2 cảnh quan trọng nữa”. Tuy nhiên, nam diễn viên và các cộng sự vẫn nỗ lực vượt qua. Anh còn hào hứng cho biết khi tác phẩm công chiếu, bản thân sẽ bật mí cho khán giả cảnh quay nào Tuấn Trần thực hiện sau khi gặp chấn thương.

