Johnny Trí Nguyễn: Từng lo lắng, quan ngại về Tuấn Trần

Tuấn Trần bị đứt dây chằng

Tối 30.7, ê-kíp phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh chính thức giới thiệu trailer đầu tiên. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên như NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Lê Minh Thuấn, Thiên Tú, cựu vận động viên wushu Thúy Hiền...

Trailer dài hơn 2 phút 30 giây tái hiện bối cảnh Đại Cồ Việt sau biến cố Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn băng hà. Từ đó, 7 tráng sĩ nhận sứ mệnh hộ tống 99 cỗ quan tài theo bảy hướng khác nhau để đánh lạc hướng kẻ thù, nhằm bảo vệ bí mật lăng mộ của hoàng đế.

Johnny Trí Nguyễn mong muốn Tuấn Trần tự thể hiện các cảnh hành động thay vì dùng diễn viên đóng thế Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết kinh phí của tác phẩm này khó có thể đong đếm được bằng tiền, vì bộ phim có rất nhiều đại cảnh cùng những phân đoạn hành động kịch tính, đòi hỏi diễn viên tập trung cao độ. Song song đó, tác phẩm cũng ứng dụng nhiều công nghệ để tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử thời phong kiến.

Trong khi đó, đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn tiết lộ anh đã dành rất nhiều thời gian cho những phân đoạn hành động. Trước khi bấm máy, nam diễn viên 52 tuổi từng lo lắng cho Tuấn Trần và Thiên Tú vì cả hai chưa từng học võ, vì vậy anh đã lên "giáo án" kỹ lưỡng trong thời gian dài. Theo Johnny Trí Nguyễn, hai diễn viên đã trải qua quá trình tập luyện với cường độ cao để thực hiện những màn đối đầu chân thực và không sử dụng diễn viên đóng thế.

Tuy nhiên, quá trình ghi hình của bộ phim không diễn ra trọn vẹn như dự tính khi Tuấn Trần không may gặp chấn thương đứt dây chằng. Sự cố khiến ê-kíp buộc phải điều chỉnh một số cảnh quay hành động. Dù vậy, Johnny Trí Nguyễn cho biết toàn bộ đoàn phim đã linh hoạt thay đổi cách dàn dựng để vẫn giữ được tinh thần và nhịp độ của các trường đoạn chiến đấu. Theo nhà sản xuất, bộ phim chính thức khởi chiếu từ ngày 28.8 tại các rạp ở định dạng tiêu chuẩn và IMAX.