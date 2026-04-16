Johnny Trí Nguyễn chờ thời trở lại điện ảnh?

Sau khoảng thời gian giữ kín, đoàn phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh chính thức công bố tạo hình các diễn viên cũng như chia sẻ về quá trình sản xuất tác phẩm điện ảnh này trong buổi showcase diễn ra trước Bưu điện TP.HCM.

Theo nhà sản xuất, bộ phim huyền sử mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế, sau đó là về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng tiên đế giao phó. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc. Nhưng điều gì ẩn giấu trong những chiếc quan tài ấy? Liệu đó chỉ là thi hài của vị hoàng đế đầu tiên, hay còn một bí mật lớn lao hơn mà 7 tráng sĩ đã thề chết để bảo vệ? Hành trình của họ không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm, nơi lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh đan xen, tạo nên một khúc ca bi hùng.

Tạo hình Johnny Trí Nguyễn trong phim ẢNH: ĐPCC

Đáng chú ý, tác phẩm điện ảnh cũng đánh dấu màn tái xuất của Johnny Trí Nguyễn sau nhiều năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên không chỉ chịu trách nhiệm phần võ thuật và hành động trong phim mà anh còn đảm nhận vai Hữu tướng quân. Nhân vật này cũng là một mắt xích quan trọng trong hành trình thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật, liên quan đến vượng khí của dân tộc. Trong nhiều năm qua, Johnny Trí Nguyễn vẫn dành tình yêu cho điện ảnh và chờ đến khi "thiên thời địa lợi nhân hòa" để được tham gia tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. "Tôi tin rằng khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được một năng lượng rất khác, rất thật và rất sống động, điều mà không phải bộ phim nào cũng có thể mang lại", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bên cạnh Johnny Trí Nguyễn, "đứa con tinh thần" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình còn có sự tham gia của NSND Tự Long, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Quỳnh Anh, ca sĩ Lynk Lee... và gần 100 diễn viên hành động. Tác phẩm lên lịch khởi chiếu vào lễ 2.9 năm nay.