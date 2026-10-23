'Joker hay nhất màn ảnh' Heath Ledger qua đời như thế nào?

Chỉ 2 tháng sau khi hoàn tất quá trình quay The Dark Knight, Heath Ledger được phát hiện đã tử vong trong căn hộ tại New York (Mỹ) vào ngày 22.1.2008, khi mới 28 tuổi. Vai Joker đầy ám ảnh của Heath Ledger trong bộ phim về Batman sau đó giúp anh được truy tặng giải Oscar.

Heath Ledger và bi kịch ở tuổi 28

Từng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Heath Ledger đã nhập tâm quá sâu vào nhân vật Joker u tối và điều đó ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần của anh. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết được cơ quan chức năng xác định là tai nạn do sử dụng quá liều thuốc kê đơn, bao gồm các loại thuốc ngủ, thuốc chống lo âu và thuốc giảm đau.

Dù đã qua đời 18 năm nhưng công chúng vẫn nhớ về tài năng của Heath Ledger Ảnh: AP

"Heath có khiếu hài hước tuyệt vời. Với em ấy, việc vào vai Joker giống như một trò đùa lớn và em ấy thực sự rất vui khi thực hiện vai diễn đó. Thực tế hoàn toàn ngược lại với những gì mọi người nghĩ. Không hề có sự u ám hay tuyệt vọng nào cả. Tôi thực sự sốc khi biết có người cho rằng đó là nguyên nhân", chị gái của Heath Ledger - Kate Ledger, chia sẻ trong bộ phim tài liệu I Am Heath Ledger năm 2017.

Cha của nam diễn viên, ông Kim Ledger, cũng đồng tình. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí năm 2016, ông cho biết cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Kate Ledger và Heath Ledger xoay quanh vấn đề thuốc men. "Kate đã cảnh báo nó rằng: Em không thể trộn những loại thuốc mà em không biết rõ với nhau. Nhưng Heath trả lời: Katie, Katie, em sẽ ổn thôi. Đó là câu trả lời có phần chủ quan của một chàng trai trẻ. Tôi nghĩ hỗn hợp đó đã khiến toàn bộ cơ thể nó rơi vào trạng thái ngủ sâu". Theo ông Kim Ledger, con trai mình đơn giản là đã "trộn một số loại thuốc với thuốc ngủ và rồi ra đi mãi mãi".

Về đời tư, Heath Ledger và Michelle Williams nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia Brokeback Mountain, bộ phim được thực hiện trong năm 2004. Mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh và sau đó chào đón con gái Matilda chào đời vào tháng 10.2005. Chỉ vài tuần sau khi sinh con, Michelle Williams đã cùng đoàn phim tham gia các hoạt động quảng bá cho Brokeback Mountain, khi tác phẩm bắt đầu được phát hành vào cuối năm 2005.

Gia đình Heath Ledger bác bỏ những đồn đoán cho rằng vai Joker là nguyên nhân khiến tâm lý nam diễn viên rơi vào trạng thái u tối và dẫn đến cái chết Ảnh: Chụp màn hình phim The Dark Knight

Trong mắt Heath Ledger, Michelle Williams khi đó dường như hoàn hảo: "Tôi rất tự hào. Tôi ngày càng yêu cả hai cô gái của mình nhiều hơn". Tuy nhiên, tình yêu ấy cuối cùng vẫn không đủ để duy trì gia đình ba người. Đến tháng 9.2007, thông tin hai người chia tay được công bố. Heath Ledger rời căn nhà chung của họ tại Brooklyn và chuyển đến sống trong một căn hộ riêng ở Soho (Mỹ).

Ai là người phát hiện Heath Ledger qua đời?

Ngày 22.1.2008, một nữ chuyên viên massage đến căn hộ mà Heath Ledger thuê với giá khoảng 23.000 USD mỗi tháng để thực hiện cuộc hẹn đã được lên lịch trước. Cùng với người giúp việc của Heath Ledger, cô phát hiện nam diễn viên trong tình trạng bất tỉnh. Trong lúc hoảng loạn, nữ chuyên viên massage gọi điện cho Mary-Kate Olsen, người được cho là đang có mối quan hệ tình cảm không chính thức với Heath Ledger vào thời điểm đó và thông báo rằng họ không thể đánh thức anh.

Mary-Kate Olsen khi ấy đang ở Los Angeles (Mỹ) đã cử nhân viên an ninh tới căn hộ, trong khi nữ chuyên viên massage gọi số khẩn cấp 911. Tuy nhiên, nhà chức trách sau đó kết luận Heath Ledger đã tử vong trước khi thi thể anh được phát hiện.

Sau sự ra đi đột ngột của Heath Ledger, Michelle Williams từng khẳng định rằng Matilda sẽ lớn lên cùng "những ký ức đẹp nhất về cha". Tuy nhiên, sự chú ý quá lớn của truyền thông sau cái chết của Heath Ledger khiến hai mẹ con phải rời khỏi New York (Mỹ). "Chúng tôi chuyển đi. Chúng tôi rời Brooklyn và sống ở vùng nông thôn trong 6 năm. Bởi hoàn cảnh sống khi ấy thực sự không thể chịu đựng nổi", Michelle Williams nói với New York Post vào tháng 6.2016.