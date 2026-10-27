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    Jordan không kích vào Syria để trả đũa tổ chức khủng bố

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng

    Quân đội Jordan ngày 26.10 tuyên bố đã không kích các tổ chức khủng bố tại quốc gia láng giềng Syria để trả đũa vụ tấn công đẫm máu vào một nhà thờ trước đó.

    Không quân Jordan cho biết các chiến đấu cơ đã phá hủy nhiều vị trí và tiêu diệt một số thành viên của các tổ chức khủng bố bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhà thờ ở Jordan tuần trước, AFP đưa tin ngày 27.10.

    Tuy nhiên, giới chức y tế và lực lượng cứu hộ tại tỉnh Daraa và Sweida của Syria báo cáo có ít nhất 7 dân thường thiệt mạng do các cuộc không kích của Jordan ngày 26.10, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

    Jordan không kích trả đũa tổ chức khủng bố ở Syria - Ảnh 1.

    Tang lễ cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng vào nhà thờ tại tỉnh Karak, Jordan được tổ chức ngày 25.10

    ẢNH: REUTERS

    Phản ứng trước đợt oanh tạc, chính phủ Syria lên tiếng khẳng định Jordan đã không hề phối hợp hay thông báo trước. Theo Hãng thông tấn SANA, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh Jordan tự ý tiến hành chiến dịch quân sự, song cho biết hai bên đang liên lạc để giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo an ninh và chủ quyền lãnh thổ.

    Sau vụ không kích từ Jordan, Syria đã đóng cửa khẩu Nassib 2 chiều, cửa khẩu biên giới duy nhất của Jordan với Syria phục vụ chở khách và vận chuyển hàng hóa.

    Đợt không kích của Jordan nhằm đáp trả vụ xả súng diễn ra vào ngày 23.10 tại nhà thờ Chính thống giáo St.George ở làng Hammoud, tỉnh Karak (miền nam Jordan). Các tay súng đã sát hại 9 người ngay giữa một tang lễ. Tỉnh Karak là nơi tập trung đông đảo cộng đồng Cơ Đốc giáo tại quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo này. Chính phủ Jordan sau đó đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân.

    Giám đốc lực lượng an ninh công cộng Jordan Abdullah al-Maaytah cho biết 3 nghi phạm đã bị bắt sau khi nổ súng chống trả lực lượng an ninh. Bộ trưởng Nội vụ Jordan Mazen al-Faraya khẳng định nước này sẽ không dung thứ cho các hành vi khủng bố cực đoan.

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