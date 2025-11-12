Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
12/11/2025 21:10 GMT+7

Chiều 12.11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông. Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, với những điểm tương đồng trong chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Jordan sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau ở hai khu vực, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng bứt phá vươn lên trong sự nghiệp phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm lần này, góp phần nâng cao hiệu quả thực chất của chuyến thăm.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định rất coi trọng chuyến thăm Việt Nam, nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc. Quốc vương Jordan bày tỏ chia sẻ trước các mất mát to lớn mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu qua các đợt thiên tai vừa qua.

Thông tin với Tổng Bí thư Tô Lâm về những kết quả cụ thể, thực chất trong buổi hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó đặc biệt là hợp tác giữa khu vực tư nhân hai bên. 

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc. Nhân dịp này, Quốc vương Jordan mời Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về bảo đảm an ninh lương thực mà Jordan sắp tổ chức.

Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, Việt Nam và Jordan cần thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể cần triển khai trong thời gian tới như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh và tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và thiết bị y tế, dược phẩm, năng lượng, du lịch…; thúc đẩy hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
