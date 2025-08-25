Joyoung ra mắt máy nấu sữa hạt tự làm sạch và nồi cơm chống dính

Thương hiệu gia dụng bếp Joyoung mới đây đã cùng nhà phân phối Smart-link tổ chức sự kiện đánh dấu 31 năm hiện diện toàn cầu và một năm gia nhập thị trường Việt Nam bằng việc ra mắt hai sản phẩm máy nấu sữa hạt tự làm sạch JSCB-K7 Pro và nồi cơm điện tử chống dính JNRC-502.

Máy nấu sữa hạt Joyoung JSCB-K7 Pro được thừa hưởng thành quả nghiên cứu từ những ngày đầu, thế hệ mới nổi bật với khả năng tự làm sạch hoàn toàn giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh. Sản phẩm ứng dụng công nghệ đun hai giai đoạn giúp giảm đến 56% purin trong sữa đậu nành giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Máy trang bị màn hình cảm ứng 5,7 inch, tích hợp trợ lý giọng nói tiếng Việt và 11 chương trình nấu đa dạng như sữa đậu nành, cháo, tàu hủ...

Nồi cơm điện và máy nấu sữa hạt tự động mới của Joyoung L.C

Nồi cơm điện Joyoung JNRC-502 với điểm nhấn công nghệ chống dính tự nhiên, lòng nồi bằng inox 316L kết hợp màng nước vi điểm giúp thay thế lớp phủ chống dính hóa học. Thiết kế mới kết hợp với luồng khí lạnh độc quyền giúp tạo ra chu trình nhiệt lý tưởng giúp cơm chín đều, dẻo và giữ hương vị nguyên bản.

Joyoung cho biết sẽ áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt với giá bán ưu đãi 2 triệu đồng với máy nấu sữa hạt JSCB-K7 Pro (từ 9,99 còn 7,99 triệu đồng), với nồi cơm điện JNRC-502 sẽ giảm 1 triệu đồng (từ 4,29 còn 3,29 triệu đồng) và bảo hành 24 tháng, chính sách 1 đổi 1 trong 12 tháng đầu, được phân phối qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop cùng hệ thống đại lý toàn quốc.