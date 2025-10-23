JUMBO VAPE - Khởi động chiến dịch ‘Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết’

Đây là năm thứ 15 nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty FUMAKILLA Việt Nam đồng hành cùng Hội Liên liệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam trên khắp các tỉnh thành và các cơ quan ban ngành, trong việc tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên toàn quốc. Sự kiện phát động có đại diện của Hội LHPN, lãnh đạo các ban ngành và các chuyên gia y tế đầu ngành.

Chương trình phát động "Chung tay phòng chống sốt xuất huyết" ẢNH: MAISEN

Sốt xuất huyết - nguy cơ sức khỏe cộng đồng

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do muỗi vằn Aedes gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Căn bệnh từng được xem là quen thuộc, nay đang trở thành thách thức lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thay đổi đặc tính lây lan và mức độ nghiêm trọng của dịch.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 17 ca tử vong - tăng 15.3% số ca mắc và cao hơn 6 ca tử vong so với cùng kì năm 2024.

Riêng trong tháng Chín, cả nước có hơn 21.000 ca mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Nhiều địa phương đang ghi nhận số ca tăng nhanh, đặc biệt tại khu vực miền Trung và Nam bộ, nơi thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều tạo điều kiện cho muỗi vằn truyền bệnh phát triển mạnh.

Chung tay phòng chống dịch bệnh

Chiến dịch "JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết" năm 2025 sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô rộng rãi hơn. Các hội thảo với sự tham gia của các bác sĩ chuyên gia y tế đầu ngành sẽ cung cấp kiến thức bổ ích về "Nhận biết, phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết".

Bên cạnh đó, chiến dịch kêu gọi cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hiệu quả như diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ mùng, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, và tuyên

Chia sẻ từ các chuyên gia và lãnh đạo Hội LHPN

Bà Huỳnh Thị Thu Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Hóc Môn - TP.HCM, cho biết: "Sự đồng hành của JUMBO VAPE trong chiến dịch này là rất đáng quý. Những hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của chiến dịch đã giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần giảm thiểu bệnh sốt xuất huyết".

GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tại buổi lễ phát động. ẢNH: MAISEN

GS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tại buổi lễ phát động: "Là cố vấn chuyên môn đồng hành cùng chiến dịch suốt 15 năm qua, tôi luôn cảm thấy tự hào khi thấy chiến dịch này ngày càng phát triển và lan tỏa mạnh mẽ. Bệnh sốt xuất huyết không chỉ là một vấn đề y tế mà còn là một thử thách lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh toàn quốc.

Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và cung cấp các giải pháp phòng ngừa hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng rằng, qua những hoạt động của chiến dịch "JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết", chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, những đối tượng dễ bị tổn thương trước bệnh dịch này".

Đưa chiến dịch đến từng cộng đồng

Ngoài các hội thảo, các bác sĩ sẽ trực tiếp đến từng khu phố, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, giúp họ áp dụng những biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Hơn 15 năm qua, chương trình cũng đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với hơn 120.000 hộ gia đình được trực tiếp tuyên truyền kiến thức và hàng triệu người qua các kênh truyền thông khác.

Ông Nguyễn Thành Phước - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị cấp cao của FUMAKILLA Việt Nam - JUMBO VAPE đồng hành cùng chiến dịch “Chung tay phòng chống sốt xuất huyết”. ẢNH: MAISEN

Jumbo Vape - Sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng

30 năm phát triển với phương châm "Bảo vệ đời sống của con người, bảo vệ cuộc sống của mỗi người dân, bảo vệ môi trường nơi con người đang sinh sống", FUMAKILLA Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch "JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết" để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh. Chương trình tuyên truyền sẽ được mở rộng và tiếp tục tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Đoàn đến từng khu phố hướng dẫn và tặng phần quà ý nghĩa từ nhãn hàng JUMBO VAPE, giúp người dân phòng chống hiệu quả bệnh Sốt xuất huyết. ẢNH: MAISEN