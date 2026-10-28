JUMBO VAPE - Khởi động năm thứ 16 ‘Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết’

Toàn cảnh lễ phát động chương trình ẢNH: MAI SEN

Phòng chống sốt xuất huyết không chỉ trong mùa dịch muỗi vằn Aedes truyền bệnh thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch quanh nhà. Vì vậy, những việc nhỏ nhưng được thực hiện đều đặn, đậy kín vật chứa nước, thay nước bình hoa, lật úp vật dụng có thể đọng nước, loại bỏ phế thải, diệt lăng quăng và chủ động phòng muỗi đốt, có ý nghĩa trực tiếp trong việc làm giảm nơi muỗi phát triển.



Chuyên gia y tế chia sẻ kiến thức, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu cảnh báo và giải đáp thắc mắc của người dân ẢNH: MAI SEN

Thông điệp xuyên suốt của chương trình năm 2026 là: "Mỗi tuần một hành động - mỗi gia đình một điểm phòng thủ". Qua đó, chiến dịch khuyến khích người dân dành thời gian kiểm tra không gian sống hằng tuần và cùng nhắc nhau duy trì thói quen phòng bệnh. Kiến thức đúng được đưa gần hơn đến cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia y tế sẽ chia sẻ cách nhận biết dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết, những dấu hiệu cảnh báo cần đến cơ sở y tế và các biện pháp kiểm soát muỗi phù hợp trong gia đình. Hoạt động giao lưu trực tiếp giúp người dân được giải đáp các thắc mắc thường gặp, hạn chế tâm lý chủ quan hoặc tự xử trí không đúng cách.

Bên cạnh buổi phát động, chương trình tiếp tục triển khai truyền thông tại khu dân cư. Hội viên phụ nữ và lực lượng cộng đồng sẽ cùng hướng dẫn người dân rà soát điểm đọng nước, nhận diện nơi muỗi có thể sinh sản và thực hành các biện pháp phòng ngừa ngay tại nhà. Cách tiếp cận này chuyển thông điệp phòng bệnh thành hành động cụ thể, có thể duy trì sau khi sự kiện kết thúc.

Sự đồng hành bền bỉ trong năm thứ 16

Bà Trần Hồ Thùy Trang, Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Đức, TP.HCM phát biểu trong lễ phát động ẢNH: MAI SEN

Bà Trần Hồ Thùy Trang, Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thủ Đức, TP.HCM, chia sẻ: "Điều cộng đồng cần không chỉ là thông tin, mà là những hướng dẫn cụ thể để có thể làm ngay và duy trì mỗi tuần. Sự đồng hành lâu dài của nhãn hàng JUMBO VAPE cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ giúp thông điệp phòng chống sốt xuất huyết đến gần hơn với từng gia đình, từng khu phố".

Từ năm 2011 đến nay, nhãn hàng JUMBO VAPE - Công ty FUMAKILLA Việt Nam đã triển khai các hoạt động truyền thông về phòng ngừa và xử trí sốt xuất huyết tại nhiều địa phương. Theo tổng hợp của chương trình, hơn 130.000 hộ gia đình đã được tiếp cận trực tiếp; thông tin phòng bệnh đồng thời được lan tỏa đến hàng triệu người qua các kênh truyền thông.

Từ cam kết cộng đồng đến đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Năm 2026 cũng đánh dấu một bước phát triển mới của FUMAKILLA Việt Nam. Ngày 9.7.2026, doanh nghiệp khởi công dự án mở rộng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư 13,8 triệu USD. Dự án dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027, nâng công suất lên khoảng 800 triệu khoanh nhang trừ muỗi mỗi năm, đồng thời tăng cường tự động hóa, hiệu quả vận hành và năng lực cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thành Phước, Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị cấp cao FUMAKILLA Việt Nam, phát biểu tại lễ phát động ẢNH: MAI SEN

Ông Nguyễn Thành Phước, Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị cấp cao FUMAKILLA Việt Nam, cho biết: "Năm thứ 16 của chương trình không chỉ là một dấu mốc về thời gian. Đây là cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bằng kiến thức thiết thực, hoạt động tại địa phương và các giải pháp kiểm soát muỗi phù hợp với nhu cầu của gia đình Việt. Việc mở rộng nhà máy trong năm nay tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư lâu dài của FUMAKILLA tại Việt Nam, từ năng lực sản xuất đến trách nhiệm với cộng đồng".

Giải pháp kiểm soát muỗi cần được sử dụng đúng cách

JUMBO VAPE cung cấp các sản phẩm kiểm soát côn trùng gia dụng gồm bình xịt côn trùng, nhang trừ muỗi và chất xông đuổi muỗi. Các sản phẩm hỗ trợ hạn chế muỗi trong không gian sống và cần được sử dụng đúng hướng dẫn trên nhãn. Việc sử dụng sản phẩm phải đi cùng vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi nước đọng, diệt lăng quăng và các khuyến cáo phòng bệnh của cơ quan y tế.

Trong chương trình năm 2026, các sản phẩm JUMBO VAPE tiếp tục được trao tặng đến các hộ gia đình như một phần của hoạt động hướng dẫn thực hành phòng muỗi. FUMAKILLA Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức, chuyên gia và địa phương để mở rộng hoạt động truyền thông, góp phần xây dựng thói quen phòng bệnh chủ động trong cộng đồng.

Thông tin về FUMAKILLA Việt Nam

Thành lập từ năm 1994, Công ty TNHH FUMAKILLA Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn FUMAKILLA LIMITED, Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm kiểm soát côn trùng gia dụng và chăm sóc không khí. Sau hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và phát triển sản phẩm phù hợp với điều kiện sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam.