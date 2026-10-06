Jun Phạm, Duy Khánh, Bùi Công Nam... trở lại sau cơn sốt 'Gia đình Haha'

Rhymastic, Duy Khánh, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Jun Phạm (từ trái sang) tại họp báo ra mắt chương trình Quán nhà Haha ẢNH: NSX

Chiều 6.10, chương trình Quán nhà Haha chính thức được nhà sản xuất công bố ra mắt, tiếp nối thành công từ show thực tế Gia đình Haha (2025). Chương trình tiếp tục quy tụ 5 gương mặt quen thuộc từ mùa trước: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh.

Trong hành trình mới, họ đặt chân đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách. Mỗi thành viên đều được giao nhiệm vụ riêng: từ những công việc trong bếp cho đến phục vụ khách.

Duy Khánh 'dở khóc dở cười' khi làm chạy bàn

Duy Khánh cùng dàn cast Quán nhà Haha chia sẻ những trải nghiệm khó quên khi quay chương trình ẢNH: NSX

Tại họp báo, dàn cast Quán nhà Haha chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên trong hành trình ghi hình. "Anh tài" Duy Khánh - người đảm nhận vai trò chạy bàn, gặp phải những tình huống hoang mang, dở khóc dở cười trong quá trình làm phục vụ. Trong một lần làm việc, nam diễn viên 9X vô tình làm đổ ly nước lên đầu, lên người khách khiến anh không khỏi hốt hoảng và không kiểm soát được ngôn từ. "Cây hài" này nhớ lại: "Lúc đó tôi sợ lắm, không biết phải làm sao hết tại vì mình bị liệu nữa (hay còn gọi là nói nhịu - PV), mình còn thốt ra… Lúc đó vừa xấu hổ vừa quê, vừa mang tiếng".

Nam nghệ sĩ cho biết anh thực sự biết ơn vị khách đó đã bao dung cho mình và một lần nữa gửi lời xin lỗi đến người này. Duy Khánh cũng nhắn nhủ: "Thật sự vị khách hàng trải nghiệm trực tiếp ở đó đã bao dung cho tôi rồi nên tôi hy vọng rằng với tất cả sự hoảng loạn của mình trong chương trình sẽ được quý khán giả yêu thương và bao dung giống như vậy".

Jun Phạm kể áp lực đứng bếp trong 'Quán nhà Haha'

Là anh cả trong chương trình, Jun Phạm thay mặt các em trả lời nhiều vấn đề liên quan đến Quán nhà Haha ẢNH: NSX

Về phần Jun Phạm, nam ca sĩ đảm nhận đứng bếp chính và thừa nhận stress vì mỗi ngày phải nấu ăn cho mấy chục người trong Quán nhà Haha. "Anh tài" 8X chia sẻ: "Lúc trước nấu cho gia đình ăn thì rất đơn giản, dở một chút cũng chỉ bị mấy đứa em chê. Còn bây giờ nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn. Từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa cho đến quản lý chi phí... lỡ hỏng một cái là tốn cả mười mấy triệu đồng. Nhưng qua đó, tôi học được nhiều điều giá trị và mình phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa".

Jun Phạm hài hước: "Quán của chúng tôi có không gian bếp mở, khách nhìn vô đều thấy rõ ở trong bếp mình đang làm gì nên lúc nào cũng phải cười. Nhiều lúc tôi stress chỉ muốn lột tạp dề đi vô ngủ phòng máy lạnh… Có thể trước mặt máy quay tôi cười nói nhưng sau máy quay tôi sẽ kéo mấy em vô trong la rầy".

Trước câu hỏi: Gia đình Haha đã gây tiếng vang và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, liệu dàn cast có áp lực duy trì sức "nóng" ấy ở Quán nhà Haha? Jun Phạm hài hước chia sẻ bản thân anh không suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhà sản xuất mới là người phải suy nghĩ nhiều. Nam ca sĩ cho biết anh cùng 4 người em dành thời gian tận hưởng hành trình, những trải nghiệm mới và "chỉ lo nấu ăn thôi cũng đủ mệt rồi".

Dàn nghệ sĩ hy vọng chương trình sẽ góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch ở nhiều địa phương của Việt Nam ẢNH: NSX

Từ trải nghiệm 'chữa lành' đến hành động thiết thực cho kinh tế bản địa

Khi được hỏi về áp lực giữa lúc Quán nhà Haha được chiếu cùng thời điểm các show khác cũng về du lịch có format tương tự, Jun Phạm thẳng thắn chia sẻ: "Thành tích của chúng tôi không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ những show như vậy mà phát triển hơn. Nên càng nhiều show thì càng tốt".

Không chỉ là những trải nghiệm mang tính "chữa lành", nhà sản xuất Quán nhà Haha cho biết họ đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững bằng việc lấy hương vị ẩm thực làm trọng tâm trải nghiệm. Chương trình đồng hành cùng bà con hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó gieo trồng hạt giống sinh kế, tạo dựng nguồn thu nhập lâu dài cho người dân. Trong khi đó, khán giả không chỉ xem mà còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.