Chương trình thực tế ‘Gia đình Haha’ có tiếp tục?

Có thể thấy chặng đường vừa qua của Gia đình Haha đã mang đến những trải nghiệm mới lạ về vùng đất, văn hóa và con người khắp Việt Nam nên thông tin trên đã ngay lập tức khiến người hâm mộ vỡ òa, bởi Bản Liền cũng chính là nơi bắt đầu hành trình của Gia đình Haha. Việc lựa chọn quay về điểm xuất phát để khép lại bằng một chặng cuối được xem là cách tri ân khán giả, đồng thời tạo ra một cái kết trọn vẹn và ý nghĩa.

Gia đình Haha sẽ tiếp tục lên sóng ẢNH: NSX

Theo thông tin từ ban tổ chức, việc chương trình tiếp tục thêm một chặng đường cuối đặc biệt như một lời tri ân sâu sắc gửi đến khán giả thân thương. Gia đình Haha sẽ trở về nơi đã bắt đầu là Bản Liền. Khán giả sẽ cùng anh cả Thuận, Hai Thiện, Ba Nam, Tư Tâm và Út Khánh trở về nơi có bé Thắng, bé Thư, bé Gấu, bé Lướng… thăm những mầm xanh mới được gieo trên Bản Liền, nghe lại tiếng gọi thân thương của chị Thông giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, ngắm thành quả từ những thửa ruộng bậc thang, nơi Gia đình Haha từng vật lộn những ngày đầu tiên…

Suốt thời gian lên sóng, Gia đình Haha nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ format "Việt hóa" từ Haha Farmer (Trung Quốc), đưa khán giả theo chân các nghệ sĩ trải nghiệm cuộc sống nông thôn, hòa mình với thiên nhiên, văn hóa bản địa và những điều mộc mạc, giản dị. Đây cũng chính là lý do chương trình được coi là một "liều thuốc chữa lành" giữa bối cảnh nhiều show thực tế thiên về tranh cãi, kịch tính.

Gia đình Haha là chương trình thực tế "gây sốt" thời gian qua ẢNH: NSX

Góp phần quan trọng vào sức hút này là dàn cast đa màu sắc gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Sự kết hợp của họ vừa mang lại tiếng cười, vừa tạo ra những khoảnh khắc gắn kết, xúc động. Từ chàng ca sĩ trẻ trung, nam rapper cá tính cho đến những gương mặt diễn viên, nghệ sĩ trẻ giàu năng lượng, tất cả đã tạo nên một "gia đình" đúng nghĩa trên hành trình khám phá.

Không chạy theo chiêu trò hay những mảng miếng quen thuộc, Gia đình Haha chinh phục khán giả bằng sự chân thật và tinh thần tích cực. Khung cảnh đồng quê, bữa cơm tập thể, những công việc giản dị như làm vườn, hái rau, nuôi gà… trở thành chất liệu khiến người xem thấy gần gũi và gợi nhớ đến giá trị gia đình, tình làng nghĩa xóm.

Vì vậy chặng đường đặc biệt Bản Liền: Ngày trở về tiếp tục lên sóng trong thời gian tới không chỉ mang ý nghĩa khép lại một mùa phát sóng thành công mà còn là dấu mốc khẳng định sức hút bền bỉ của một chương trình thực tế mang đậm tính nhân văn.

Trên trang fanpage của chương trình, hàng chục ngàn bình luận của khán giả phấn khích khi Gia đình Haha vẫn tiếp tục: "Gì thì gì vẫn phải có mùa 1, 2, 3… và vẫn giữ nguyên tất cả những gì đã làm nên thành công ở mùa 1 nhé"; "Cười không khép miệng được. Cảm ơn chương trình đã kéo dài chuỗi ngày cơm ngon, canh ngọt của mình"; "Cho Duy Khánh và Gia đình Haha đi từ Bản Liền tới Đắk Lắk lần nữa giùm tôi"; "Cả mùa hành trình khắp mọi miền, giờ trở về Bản Liền chắc chắn sẽ là điểm nhấn khó quên".