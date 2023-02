Jun Phạm: Nói về scandal, ai qua Ngô Thanh Vân

Vừa qua, Jun Phạm có cuộc trò chuyện với Thanh Niên. Tại đây, nam ca sĩ có dịp trải lòng về khoảng thời gian chật vật sau khi nhóm nhạc 365 tan rã cũng như chia sẻ quan điểm làm nghệ thuật của mình.

Jun Phạm là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất, MC, biên kịch... FBNV

Jun Phạm ra mắt khán giả năm 2010 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam 365, dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động của mình, 365 ghi dấu ấn cùng loạt ca khúc đình đám như Bống bống bang bang, Get on the floor, Oh my love, No love no life... Đến năm 2016, 365 tan rã trong sự bất ngờ và tiếc nuối của người hâm mộ.

Sau khi rời 365, Jun Phạm tiếp tục con đường hoạt động solo với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, MC, biên kịch... Tuy nhiên, những năm gần đây, giọng ca sinh năm 1989 không còn ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mà tập trung vào các dự án vlog cá nhân, chương trình truyền hình thực tế.

Jun cho hay: "Mọi kế hoạch phải phù hợp vào từng thời điểm, mỗi khoảng thời gian mình sẽ có một cá tính khác nhau. Tôi cũng không buồn khi khán giả thỉnh thoảng quên tôi là ca sĩ vì người ta còn nhớ đến tên Jun Phạm là mừng rồi. Dĩ nhiên, mọi người hay nói "một nghề cho chín còn hơn chín nghề" nhưng với tôi, nghề ca hát không được "chín" lắm như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Mỹ Tâm... hay các ca sĩ nổi tiếng khác. Thật ra, nếu tôi đi hát vẫn có thể sống được nhưng bản thân lại không cảm thấy thỏa mãn. Điển hình, những bạn ca sĩ hát phòng trà không kiếm nhiều tiền bằng các bạn làm nghệ sĩ giải trí nhưng họ rất đam mê với công việc, mặc dù họ vẫn có thể trình diễn vũ đạo nhưng lại không làm vì không có cảm xúc bằng việc hát live".

Jun Phạm tự nhận xét mình có "máu" điện ảnh, đóng phim, biên kịch... nhiều hơn ca hát FBNV

Sao phim Cô gái đến từ hôm qua cho rằng mình may mắn khi được vào nhóm 365 và có người thầy là Ngô Thanh Vân. Đạo diễn Thanh Sói có xuất phát điểm là ca sĩ, sau đó chuyển sang hoạt động chính trong lĩnh vực diễn xuất. Nhìn vào tấm gương của đàn chị, Jun Phạm nhận ra "máu" điện ảnh, đóng phim, biên kịch... trong mình nhiều hơn ca hát. "Tôi thấy khi mình chưa kịp đóng cánh cửa này lại thì đã có một cơ hội khác mở ra. Ví dụ, lúc tôi định ra bài mới thì có phim đóng, tiếp đến lại có show Chạy đi chờ chi, rồi lại tiếp tục đóng phim. Mọi công việc đều tốt và đúng với sở thích nên mình cứ tham gia. Nhiều người nghĩ tôi là ca sĩ nhưng tôi nghĩ mình chỉ là ca sĩ giải trí", anh nói.

Dù tách nhóm nhưng các thành viên 365 như Isaac, Will, S.T Sơn Thạch vẫn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí và có được những chỗ đứng nhất định. Jun Phạm thừa nhận ngày trước, anh từng chạnh lòng khi tốc độ thành công của mình không bằng các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, cảm giác đó bây giờ không còn nữa. "Đối với tôi, mỗi bạn có một thành công riêng trong sự nghiệp, không thể so sánh được. Tôi thích đời sống diễn viên vì có mọi người cạnh bên, ca sĩ có thể hát một mình và họ càng nổi tiếng thì càng cô đơn. Trong khi đó, diễn viên nổi tiếng cỡ nào cũng cần ê kíp và tôi là người cần bạn bè. Đó là lý do vì sao khi ra khỏi nhóm 365 tôi bị chơi vơi và phải sống chung với những bạn diễn viên", Jun tâm sự.

Nam ca sĩ bộc bạch khoảng thời gian rời nhóm, bản thân cũng gặp khó khăn nhưng không quá nhiều. Jun kể: "Tách khỏi 365, Isaac nổi tiếng thật nhưng chúng tôi không đến nỗi không có sản phẩm để đi hát. Chúng tôi rã nhóm khi đã có hit, bài Bống bống bang bang nổi đến mức khi không còn hoạt động chung, chúng tôi được mời nhiều show, đi đâu khán giả cũng muốn nghe. Bất kỳ một sự kiện nào mọi người cũng yêu cầu ca khúc đó, làm sao mà không có tiền được. Ngày xưa nhiều thành viên đi hát cát sê chia ra, bây giờ một mình ít nhất cũng được 50% chứ không còn là một phần như trước".

Jun Phạm từng suy sụp, chơi vơi khi 365 tan rã, mọi thứ thay đổi khiến anh bị khựng lại FBNV

Dù vậy, hậu quả để lại khiến anh buồn nhiều, bạn bè đi hết nên cảm thấy trống trải. Jun tiết lộ bản thân là người nhạy cảm, nhiều chuyện xảy ra khiến anh bị khựng lại. Đồng thời, biên kịch Tấm Cám: Chuyện chưa kể nhận định việc anh đến với gameshow là một cái duyên: "Tôi nhớ hôm ấy mình đang ngủ, mọi người gọi điện nói có Running man (Chạy đi chờ chi) mời. Lúc đó tôi không biết Running man là gì, cứ nghĩ là một cuộc chạy bộ vì trái tim. Nói ra không ai tin, vì thật ra tôi cũng không quá quan tâm gameshow Hàn Quốc vào thời điểm đó. Tôi nhận lời, nghĩ mình tham gia vì trái tim, do bên chị Ngô Thanh Vân cũng thường tổ chức chương trình như vậy".

Jun nói thêm: "Đến khi quay xong tập 1 tôi mới về xem chương trình gốc bên Hàn. Bởi vì không tìm hiểu trước nên tập đầu tôi bị vô duyên, nhiều người cũng giống tôi. Không hiểu chơi như thế nào, tôi còn không biết xé bảng tên là gì, cứ chơi ngô nghê". Tuy nhiên, không thể phủ nhận chính những phản ứng ngô nghê, chân thật đó của Jun Phạm đã giúp anh ghi điểm trong lòng khán giả của chương trình Chạy đi chờ chi. Từ đó, tên tuổi của anh ngày càng lan rộng và được mọi người yêu mến.

Như bao nghệ sĩ khác trong giới showbiz, xuyên suốt hơn 10 năm làm nghề, Jun Phạm cũng không tránh được những tin đồn, nhưng anh vẫn cảm thấy mình may mắn vì từ trước đến nay bản thân không vướng phải những scandal quá ghê gớm. Tin tức khiến Jun bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là việc nhóm nhạc của anh - 365 ngừng hoạt động. "Hôm suy sụp nhất của cuộc đời tôi chính là ngày 365 tan rã. Từ ngày đó trở đi, tôi luôn nói với bản thân rằng dù sau này có thành công đến đâu cũng không qua mặt được nhóm, nó quá đẹp và lung linh. Nó đẹp đến mức mà nguyên nhóm ăn mì gói để kiếm từng đồng tiền, đi diễn cho bò, voi xem. Tôi nhớ có lần đi diễn mà phía sau chỉ toàn bò với voi thôi. Đến lúc nổi tiếng thật sự hạnh phúc và rất vui vì chúng tôi đã từng cùng nhau chia sẻ những đồng tiền rất ít", Jun bồi hồi nhớ lại.

Jun Phạm khẳng định Ngô Thanh Vân là nguồn động lực lớn, giúp anh vượt mọi ồn ào FBNV

Diễn viên phim Nữ chủ cũng không ngần ngại khẳng định động lực giúp anh vượt qua những tin đồn không hay trên mạng xã hội chính là Ngô Thanh Vân. Với Jun Phạm, "đả nữ" màn ảnh Việt là một người thầy, người chị, chứ không đơn thuần chỉ là bầu show như mọi người vẫn nghĩ. "Chị chăm chút cho chúng tôi, mua từng đôi vớ hay cái quần lót. Chị nuôi 365 như những đứa em ruột, nên lúc chúng tôi tan rã chị cũng chới với, không bám víu được gì. Chị Vân cũng khổ lắm chứ không vui vẻ gì nhưng phải rã thôi vì nếu giữ vậy hoài sẽ bị lỗ", Jun bộc bạch.

Ca sĩ 1900 hồi đó bày tỏ: "Nói về scandal thì ai qua chị Vân nhà tôi (cười). Mỗi lần gặp ồn ào tôi sẽ gọi cho chị, kể mình buồn vì chuyện gì. Chị nói: “Trời, tuần sau hết thôi”. Đúng thật như vậy, dễ chửi dễ quên. Chị Vân nói đó là cái giá của nghệ sĩ, nếu không thích bị điều tiếng thì về nhà ngủ, đừng làm nữa. Còn nếu thích thì quay trở lại, chứng minh bằng thực lực của mình. Làm nghề này phải tự hiểu là làm dâu trăm họ. Nói thì có thể không hiểu nhưng nếu nhìn cuộc đời của chị Vân, thật sự “lên voi xuống chó”, đầu năm “lên voi” cưới chồng, cuối năm bị dập cho tơi bời, năm trước thì chuyện Trạng Tí. Tại sao một người phụ nữ có thể chịu được chuyện đó, gặp mình bị trù dập chắc đã nghĩ quẩn rồi".