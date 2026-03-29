Jun Phạm ra mắt MV mới, kêu gọi quyên góp từ thiện gần 1 tỉ đồng

Ngay tại showcase, Jun Phạm đã mang đến phiên đấu giá vật phẩm, tổng số tiền thu được sẽ trao tặng đến Vết sẹo cuộc đời, hỗ trợ các em nhỏ chữa trị bệnh tim Ảnh: BTC

Đêm diễn J-UNZIP 2026 được xây dựng theo dạng tổng hợp các tiết mục gắn với hành trình hoạt động của Jun Phạm. Nhiều ca khúc được trình diễn theo hình thức liên khúc như Sơn Thủy khúc, Bất tuyệt thao thao, Nhẹ tựa khói sương, cùng các bài hát đã phát hành trước đó như Thương em hơn chính anh, Lonely, Nếu như không thể nói nếu như. Theo ê kíp, tên gọi J-UNZIP mang ý nghĩa “giải nén” những dấu mốc trong quá trình làm nghề, đồng thời mở ra hướng đi mới trong âm nhạc.

Trong khuôn khổ đêm diễn, ban tổ chức thực hiện đấu giá một số vật phẩm nhằm gây quỹ cho chương trình Vết sẹo cuộc đời, hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim. Bên cạnh số tiền đấu giá, Ngô Kiến Huy, Sam và Ngọc Thanh Tâm mỗi người cũng đóng góp thêm một khoản chi phí phẫu thuật tim cho chương trình... Tổng số tiền quyên góp tại sự kiện đạt 949 triệu đồng, theo ban tổ chức tương ứng với 26 ca phẫu thuật tim được hỗ trợ.

Jun Phạm biểu diễn trong đêm diễn giới thiệu dự án J-UNZIP 2026 tại TP.HCM, thu hút đông đảo khán giả tham dự Ảnh: BTC

Chia sẻ tại chương trình, Jun Phạm cho biết: “Ngoài hát, viết và diễn, điều may mắn nhất của tôi là trở thành đại sứ của Vết sẹo cuộc đời. Tôi cũng có áp lực, nhưng nghĩ rằng “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Tôi cảm ơn sự đóng góp và tình cảm của mọi người dành cho các em nhỏ”.

Jun Phạm ra mắt MV Truth or dare, mở đầu album đầu tay

Cũng trong đêm diễn, nam nghệ sĩ giới thiệu MV Truth or dare. Ca khúc do anh đồng sáng tác cùng APJ. Đây là sản phẩm mở đầu cho album phòng thu đầu tay của Jun Phạm.

Theo thông tin từ ê kíp, MV được xây dựng theo bối cảnh hư cấu, xoay quanh hai nhân vật với các tình huống mang yếu tố tưởng tượng. Sản phẩm có sự thay đổi về hình ảnh và phong cách thể hiện so với một số dự án trước đó của giọng ca 8X.

Chia sẻ về định hướng, Jun Phạm nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một ca sĩ. Tôi là một nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Tôi xem âm nhạc như một dạng vai diễn, nơi mình có thể hóa thân vào nhiều thế giới khác nhau”.

Anh cho biết thêm: “Nếu đã theo dõi hành trình của tôi trước đây, mọi người sẽ thấy tôi thích sáng tạo với concept trong âm nhạc. Với Truth or dare, đây là một concept, không phải câu chuyện đời thực. Tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm những màu sắc khác trong âm nhạc”.

MV Truth or dare đánh dấu bước khởi đầu cho album phòng thu đầu tay của Jun Phạm Ảnh: NSX

Jun Phạm tên thật là Phạm Duy Thuận, sinh năm 1989, anh được biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc 365daband. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển hướng hoạt động cá nhân, tham gia nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và viết sách. Nam nghệ sĩ góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô gái đến từ hôm qua hay 100 ngày bên em, đồng thời xuất hiện trong các chương trình thực tế.