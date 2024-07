Justin Bieber được trả 10 triệu USD để hát đám cưới con trai của tỉ phú

Ngôi sao nhạc pop Justin Bieber (30 tuổi) hát hơn chục ca khúc hit của mình (trong đó có Baby, Love Yourself và Peaches) tại một buổi hòa nhạc dành riêng cho Anant Ambani và vợ sắp cưới Radhika Merchant (cả hai đều 29 tuổi) cùng gia đình và bạn bè của họ.

Radhika Merchant, Justin Bieber và Anant Ambani PAGE SIX

Justin Bieber, hiện có giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 300 triệu USD, chia sẻ một loạt ảnh và video từ buổi biểu diễn đắt giá trên Instagram hôm 6.7, bao gồm hình ảnh và video cùng cô dâu và chú rể.

Nam ca sĩ mỉm cười ở hậu trường trong chiếc áo ba lỗ trắng, quần đùi kẻ caro và mũ bóng chày đội ngược khi anh tạo dáng chụp ảnh với Ambani và Merchant cùng những người thân của họ.

Trong buổi diễn, Justin Bieber đã đưa micro cho khách mời ngồi ở hàng ghế đầu - Orhan Awatramani, người đã nhảy xung quanh trong khi hát theo bản hit EDM năm 2015 (Where are U now) của ca sĩ chiến thắng giải Grammy.

Justin Bieber giao lưu với đám đông trong suốt buổi biểu diễn đắt giá này PAGE SIX

Nhiều bài đăng trên tài khoản của Bieber cũng hé lộ chuyến đi ngắn ngủi tới Ấn Độ, cho thấy anh được phục vụ xe limousine đến địa điểm tổ chức sự kiện và nghỉ ngơi trong khách sạn.

Anant Ambani là con trai của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Reliance Industries Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á với giá trị tài sản ròng là 123,4 tỉ USD, theo Forbes.

Gia đình Ambani đã chuẩn bị cho lễ cưới chính thức vào ngày 12.7 trong nhiều tháng.

Justin Bieber chụp ảnh với Ambani, Merchant cùng gia đình và bạn bè của họ PAGE SIX

Vào tháng 3.2024, Rihanna nhận được 6 triệu USD để biểu diễn cho cặp đôi Anant Ambani, Radhika Merchant tại một buổi lễ có sự tham dự của tỉ phú Bill Gates và Mark Zuckerberg.

Tháng 5.2024, gia đình Ambani đã mời người thân tham gia chuyến du ngoạn kéo dài 3 ngày từ Ý đến Pháp với sự góp mặt của các nghệ sĩ Katy Perry, Pitbull và David Guetta.

Ngay sau khi kết thúc sự kiện tại Mumbai, ca sĩ Justin Bieber bay về Mỹ với vợ - Hailey Bieber, đang mang thai đứa con đầu lòng của họ.