Juventus đại chiến Inter Milan ở bán kết Cúp quốc gia Ý

Trước khi bước vào trận tứ kết Cúp quốc gia Ý, Juventus không có phong độ tốt. Việc bị trừ 15 điểm đã khiến đội bóng của Massimiliano Allegri tụt xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie A và điều này rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần các cầu thủ của "Lão bà".

Juventus thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về mặt phong độ. Trong 3 trận gần nhất ở Serie A, đội bóng áo sọc trắng đen vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Đội bóng thành Turin để thủng lưới đến 11 bàn sau 4 trận gần nhất, trong đó có thảm bại 1-5 trước Napoli. Juventus dường như đã không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch, thậm chí là khó chen chân vào tốp 4 Serie A.

Bremer (trắng) ghi bàn duy nhất đưa Juventus vào bán kết Cúp quốc gia Ý REUTERS

Với thực trạng như vậy, nhiều nhận định cho rằng Juventus sẽ tiếp tục "rơi rụng" tại đấu trường Cúp quốc gia Ý dù được đá trên sân nhà, đặc biệt là khi gặp đối thủ khó chịu như Lazio. Lazio đang có phong độ khá ổn định khi đứng 3 trên bảng xếp hạng Serie A. Đội bóng của HLV Sarri cũng có chuỗi bất bại trong 4 trận gần nhất, nổi bật là chiến thắng đậm 4-0 trước AC Milan mới đây.

Bước vào trận đấu, Juventus và Lazio đã tạo ra một thế trận giằng co. Lazio là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn (57%). Tuy nhiên, Juventus mới là đội tạo ra nhiều cú sút hơn (12 so với 11) và dứt điểm trúng đích nhiều hơn (5 so với 1) đối thủ. Trong 5 lần dứt điểm đưa bóng đi vào cầu môn, Juventus đã có 1 bàn thắng ở cuối hiệp 1. Kostic là người đã treo bóng để Gleison Bremer băng vào đánh đầu ghi bàn.

Pha lập công của Bremer cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Juventus đánh bại Lazio với tỷ số 1-0. Qua đó, "Lão bà" giành quyền vào đá bán kết Cúp quốc gia Ý và gặp Inter Milan. Trận bán kết lượt đi Cúp quốc gia Ý giữa Juventus và Inter Milan sẽ diễn ra vào ngày 4.4.