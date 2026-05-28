JVevermind lên xu hướng tìm kiếm khi làm Tổng giám đốc V-Film của Vingroup

Mới đây, cái tên JVevermind bất ngờ phủ sóng mạng xã hội sau nhiều năm khá kín tiếng. Từ khóa “JVevermind” xuất hiện trên Google Trends với lượng tìm kiếm tăng "đột biến". Bên cạnh đó, các từ khóa như: "JVevermind là ai" hay "JVevermind vlog" cũng ghi nhận lượt tìm kiếm tăng "đột biến".

Nguyên nhân khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến cái tên này đến từ việc JVevermind được công bố đảm nhận vai trò Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển điện ảnh V-Film, đơn vị thuộc hệ sinh thái văn hóa của Vingroup.

Theo thông tin được công bố, V-Film định hướng phát triển các dự án điện ảnh mang màu sắc lịch sử – văn hóa Việt Nam theo mô hình sản xuất hiện đại, hướng tới thị trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh chiến lược điện ảnh của doanh nghiệp, điều khiến mạng xã hội “bùng nổ” lại chính là sự xuất hiện trở lại của JVevermind sau thời gian dài gần như biến mất khỏi đời sống internet.

V-Film hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình Ảnh: V-FILM CUNG CẤP

Trên Facebook, Threads và TikTok, nhiều bài đăng liên tục chia sẻ lại các vlog cũ từng gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ cuối 8X, đầu 9X. Không ít người dùng gọi đây là màn “comeback” gây bất ngờ của một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong giai đoạn đầu của YouTube Việt Nam.

JVevermind là ai?

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992 tại Hà Nội, từng theo học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và có thời gian du học tại Mỹ, anh được xem là một trong những người đặt nền móng cho phong cách vlog tại Việt Nam.

Ở thời điểm YouTube còn khá sơ khai, nội dung phổ biến chủ yếu xoay quanh clip giải trí đơn giản hoặc video âm nhạc, JVevermind xuất hiện với phong cách khác biệt. Anh thường tự quay vlog, độc thoại trước máy quay, hóa thân nhiều nhân vật trong cùng một video và sử dụng hàng loạt hiệu ứng, meme theo phong cách phương Tây.

Điểm khiến các video của JVevermind nhanh chóng lan truyền nằm ở cách nói chuyện nhanh, hài hước, có phần châm biếm nhưng vẫn gần gũi với giới trẻ. Anh từng khai thác nhiều chủ đề quen thuộc như chuyện học hành, áp lực thi cử, fan cuồng thần tượng, văn hóa mạng hay những hiện tượng gây tranh cãi trong giới trẻ thời điểm đó.

Sự xuất hiện trở lại của JVevermind thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Ảnh: V-FILM CUNG CẤP

Nhiều vlog của JVevermind từng đạt hàng triệu lượt xem trong bối cảnh YouTube chưa phổ biến như hiện nay. Anh cũng được xem là một trong những YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube khi kênh vượt mốc 1 triệu người đăng ký vào khoảng năm 2014.

Năm 2016, Trần Đức Việt từng lọt danh sách Forbes 30 Under 30 Asia ở lĩnh vực truyền thông và giải trí. Tuy nhiên sau đó, anh dần rút lui khỏi mạng xã hội. Các vlog nổi tiếng lần lượt bị ẩn hoặc xóa khỏi YouTube, trong khi bản thân JVevermind cũng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Chính sự “ở ẩn” kéo dài ấy khiến lần trở lại này tạo hiệu ứng lớn hơn. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng sức hút của JVevermind dường như chưa bao giờ biến mất. Chỉ một thông tin ngắn liên quan đến vai trò mới cũng đủ khiến cộng đồng mạng đồng loạt nhắc lại cả giai đoạn đầu của YouTube Việt Nam.

Bên cạnh sự hoài niệm, một số ý kiến cũng bày tỏ sự tò mò về hướng đi mới của JVevermind khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh và điều hành doanh nghiệp.