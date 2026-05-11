Nàng hậu Việt lên chức giám đốc ở tuổi 23

Chiều 10.5, sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều sao Việt như Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên, Á hậu Trịnh Mỹ Anh…

Trịnh Mỹ Anh được công bố là giám đốc điều hành ở tuổi 23 Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Trịnh Mỹ Anh gây chú ý khi được công bố giữ vai trò giám đốc điều hành của FIVE6 Entertainment - đơn vị tổ chức. Trên sân khấu, cô không khỏi tự hào khi được giao trọng trách mới.

Nàng hậu bày tỏ: “Ở độ tuổi này, tôi còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành các dự án, bản quyền các cuộc thi mà đơn vị đang nắm giữ. Tôi biết mình phải học hỏi rất nhiều. Và sự dẫn dắt của trưởng ban tổ chức Phạm Duy Khánh sẽ giúp công việc của tôi phát triển theo hướng tốt nhất”.

Trịnh Mỹ Anh nói về cơ hội thi Miss Universe

Thời gian qua, một số cư dân mạng nhắc tên, kỳ vọng Trịnh Mỹ Anh thử sức tại đấu trường Miss Universe. Chia sẻ về điều này, cô cho biết đây chỉ là tin đồn song khẳng định nếu có cơ hội tiếp tục “chinh chiến” tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác, bản thân không ngần ngại. Theo Trịnh Mỹ Anh, trước khi đến với Miss Earth, cô cũng từng sợ hãi, hoài nghi vào bản thân. Tuy nhiên, thay vì chọn bỏ cuộc, nàng hậu dần tin vào chính mình và nỗ lực để có được danh hiệu quốc tế.

Ông Phạm Duy Khánh chia sẻ về tiêu chí của Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 Ảnh: BTC

“Cho dù cuộc thi có khó khăn hay mệt mỏi như thế nào tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi học hỏi ngay cả dự thi quốc tế. Nên nếu có cơ hội đến với đấu trường nhan sắc quốc tế khác, tôi sẽ cố gắng trau dồi bản thân nhất để có thể xứng đáng với việc quảng bá hình ảnh đất nước, tự hào hô tên Việt Nam một lần nữa. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng nếu có cơ hội”, người đẹp khẳng định.

Từng có kinh nghiệm “chinh chiến” ở các cuộc thi nhan sắc, đồng thời là giám đốc điều hành của đơn vị tổ chức Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Trịnh Mỹ Anh cũng đưa ra những lời khuyên cho các thí sinh trong hành trình chinh phục danh hiệu cao nhất.

Cô chia sẻ: “Tôi chỉ muốn nói rằng có thể các bạn không phải là người thông minh nhất, hay giỏi nhất và có nhiều kỹ năng nhất, nhưng các bạn cứ tự tin vào chính mình. Hãy từ từ học hỏi, rút ra những kinh nghiệm. Qua thời gian, các bạn sẽ trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình”.

Dàn thí sinh khoe sắc tại sự kiện khởi động cuộc thi Ảnh: BTC

Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là cuộc thi sắc đẹp, du lịch có sự tham gia của cả thí sinh nam và nữ, hướng đến tìm kiếm gương mặt quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các đấu trường quốc tế. Ban tổ chức cho biết chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23.5 tại Cần Thơ.

Ông Phạm Duy Khánh, đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Tiêu chí đầu tiên, đã là hoa hậu, nam vương thì phải đẹp. Không chỉ ngoại hình mà đó còn đẹp về đạo đức, tri thức. Các bạn không chỉ khoe vẻ ngoài mà còn là trình độ. Thời buổi hiện tại để thi quốc tế, các bạn phải có ngoại ngữ. Điển hình như Mỹ Anh từng giành giải Miss Earth Water, đó là kinh nghiệm để tôi lựa chọn các bạn đi thi. 50 thí sinh mỗi bạn một ngành nghề, một sở trường khác nhau. Sau khi có danh hiệu, ban tổ chức sẽ huấn luyện các kỹ năng để các bạn phù hợp với từng cuộc thi".