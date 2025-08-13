Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Kaity Nguyễn đóng vai tiếp viên hàng không dù chỉ cao 1,55m, nhà sản xuất nói gì?

Lạc Xuân
Lạc Xuân
13/08/2025 15:22 GMT+7

Tại buổi showcase, đại diện đoàn phim 'Tử chiến trên không' giải thích về việc mời diễn viên Kaity Nguyễn đóng nhân vật nữ tiếp viên hàng không, dù cô có chiều cao 1,55 m.

Chiều 12.8, đoàn phim Tử chiến trên không có buổi ra mắt khán giả, giới thiệu về dự án điện ảnh Việt Nam đầu tiên lấy đề tài không tặc. Đây là dự án đặc biệt mà Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group, với sự cầm trịch của đạo diễn Hàm Trần.

Dự án mới cũng đánh dấu sự tái hợp của diễn viên Thái Hòa và Kaity Nguyễn sau nhiều năm ở một thể loại khá mới mẻ. Tại buổi showcase, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: "Tất cả diễn viên tham gia dự án đều diễn quá hay, cố gắng hết sức cho vai diễn. Anh Thái Hòa cũng vậy, khi tới phim trường, anh rất tập trung, nghiên cứu kỹ nhân vật của mình. Tôi rất ngưỡng mộ anh Thái Hòa, từ các phim Để mai tính, 14 ngày phép và hy vọng có ngày được hợp tác với anh ấy. Lúc dựng phim này, có những cảnh anh diễn khiến tôi nghẹt thở khi xem lại. Kaity Nguyễn cũng làm việc rất tốt, luôn cầu thị, giữ vững tâm thế sẵn sàng khi ra phim trường".

Kaity Nguyễn đảm nhận vai tiếp viên hàng không trong phim Tử chiến trên không - Ảnh 1.

Thái Hòa vào vai Long, cầm đầu nhóm cướp máy bay trong phim Tử chiến trên không

ẢNH: ĐPCC

Trong quá trình thực hiện, Hàm Trần cho biết anh nhận được sự hỗ trợ từ Điện ảnh Công an Nhân dân, được tiếp cận nhân chứng và nhiều tài liệu lịch sử quý giá. Sau quá trình làm việc cùng các thành viên phi hành đoàn trong sự kiện có thật, đạo diễn Hàm Trần quyết tâm mang câu chuyện này đến khán giả.

Kaity Nguyễn đóng vai tiếp viên hàng không 

Trước đó, nhà sản xuất công bố dự án có sự góp mặt của Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Thanh Sơn... Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng chiều cao của diễn viên Kaity Nguyễn chỉ 1,55 m nên việc đảm nhận vai nữ tiếp viên hàng không có phần không phù hợp.

Phản hồi về vấn đề này, trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết: "Bối cảnh phim này là vào năm 1978, lúc đó chưa có Vietnam Airlines như bây giờ. Hồi đó chỉ có Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Và tất cả máy bay thời đấy được cải tiến từ các dạng máy bay khác thôi. Mọi người nhìn cựu tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận) cũng có chiều cao như Kaity. Đây chính là lý giải vì sao chúng tôi chọn Kaity Nguyễn, đúng bằng nguyên mẫu của tiếp viên hồi đó".

Kaity Nguyễn đảm nhận vai tiếp viên hàng không trong phim Tử chiến trên không - Ảnh 2.

Việc Kaity Nguyễn đóng vai nữ tiếp viên hàng không khiến dân mạng tranh cãi

ẢNH: ĐPCC

Về phía Kaity Nguyễn, cô từng chia sẻ đây là vai diễn có nhiều khác biệt so với những phim cô từng thể hiện trước đây. "Bản thân Kaity không phải là người quá thích hành động và đây có thể là vai diễn hành động nhất từ trước tới giờ mà mình tham gia. May mắn là Kaity được làm việc với rất nhiều anh chị diễn viên giỏi, giúp mình học hỏi được nhiều điều. Kaity học được nhiều thứ từ ba Thái Hòa để vượt qua lo lắng và làm tốt vai diễn này", cô chia sẻ.

Nội dung phim điện ảnh Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh) phải vừa xoay xở chống cự với bọn không tặc, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Phim quy tụ dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Ngọc Xuân, Kiều Trinh..., dự kiến ra mắt ngày 19.9.

Tin liên quan

Kaity Nguyễn nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Kaity Nguyễn nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Nhận câu hỏi về chuyện sắp kết hôn, diễn viên Kaity Nguyễn có màn đáp trả khéo léo tại sự kiện ra mắt phim 'Yêu nhầm bạn thân'.

Khám phá thêm chủ đề

Kaity Nguyễn Thái hòa Tử chiến trên không Tiếp viên hàng không phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận