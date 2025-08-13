Kaity Nguyễn đóng vai tiếp viên hàng không dù chỉ cao 1,55m, nhà sản xuất nói gì?

Chiều 12.8, đoàn phim Tử chiến trên không có buổi ra mắt khán giả, giới thiệu về dự án điện ảnh Việt Nam đầu tiên lấy đề tài không tặc. Đây là dự án đặc biệt mà Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group, với sự cầm trịch của đạo diễn Hàm Trần.

Dự án mới cũng đánh dấu sự tái hợp của diễn viên Thái Hòa và Kaity Nguyễn sau nhiều năm ở một thể loại khá mới mẻ. Tại buổi showcase, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: "Tất cả diễn viên tham gia dự án đều diễn quá hay, cố gắng hết sức cho vai diễn. Anh Thái Hòa cũng vậy, khi tới phim trường, anh rất tập trung, nghiên cứu kỹ nhân vật của mình. Tôi rất ngưỡng mộ anh Thái Hòa, từ các phim Để mai tính, 14 ngày phép và hy vọng có ngày được hợp tác với anh ấy. Lúc dựng phim này, có những cảnh anh diễn khiến tôi nghẹt thở khi xem lại. Kaity Nguyễn cũng làm việc rất tốt, luôn cầu thị, giữ vững tâm thế sẵn sàng khi ra phim trường".

Thái Hòa vào vai Long, cầm đầu nhóm cướp máy bay trong phim Tử chiến trên không

ẢNH: ĐPCC

Trong quá trình thực hiện, Hàm Trần cho biết anh nhận được sự hỗ trợ từ Điện ảnh Công an Nhân dân, được tiếp cận nhân chứng và nhiều tài liệu lịch sử quý giá. Sau quá trình làm việc cùng các thành viên phi hành đoàn trong sự kiện có thật, đạo diễn Hàm Trần quyết tâm mang câu chuyện này đến khán giả.

Kaity Nguyễn đóng vai tiếp viên hàng không

Trước đó, nhà sản xuất công bố dự án có sự góp mặt của Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Thanh Sơn... Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng chiều cao của diễn viên Kaity Nguyễn chỉ 1,55 m nên việc đảm nhận vai nữ tiếp viên hàng không có phần không phù hợp.

Phản hồi về vấn đề này, trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết: "Bối cảnh phim này là vào năm 1978, lúc đó chưa có Vietnam Airlines như bây giờ. Hồi đó chỉ có Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Và tất cả máy bay thời đấy được cải tiến từ các dạng máy bay khác thôi. Mọi người nhìn cựu tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận) cũng có chiều cao như Kaity. Đây chính là lý giải vì sao chúng tôi chọn Kaity Nguyễn, đúng bằng nguyên mẫu của tiếp viên hồi đó".

Việc Kaity Nguyễn đóng vai nữ tiếp viên hàng không khiến dân mạng tranh cãi ẢNH: ĐPCC

Về phía Kaity Nguyễn, cô từng chia sẻ đây là vai diễn có nhiều khác biệt so với những phim cô từng thể hiện trước đây. "Bản thân Kaity không phải là người quá thích hành động và đây có thể là vai diễn hành động nhất từ trước tới giờ mà mình tham gia. May mắn là Kaity được làm việc với rất nhiều anh chị diễn viên giỏi, giúp mình học hỏi được nhiều điều. Kaity học được nhiều thứ từ ba Thái Hòa để vượt qua lo lắng và làm tốt vai diễn này", cô chia sẻ.

Nội dung phim điện ảnh Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh) phải vừa xoay xở chống cự với bọn không tặc, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Phim quy tụ dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Ngọc Xuân, Kiều Trinh..., dự kiến ra mắt ngày 19.9.