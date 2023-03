Kaity Nguyễn: Tôi muốn ướm thử nhiều tấm áo

Cô gái tuổi Mèo này có một vẻ ngoài khá giống... con vật mà cô cầm tinh: đôi mắt mở to vừa tinh anh vừa ngơ ngác, bộ dạng nũng nịu như sinh ra để được yêu chiều. Duy vầng trán dô bướng bỉnh - "đặc điểm nhận dạng đặc thù của dòng họ Nguyễn nhà em, với toàn những người chỉ ưa đâm đầu vào việc khó" - thì rõ là không giấu đi đâu được chân dung một "kẻ cứng đầu", hay nói như Kaity là "một con mèo lai sư tử". Một con mèo dễ gần nhưng không hề dễ tính, ngay với cả chính mình, với vô số những "con chuột" muốn bắt.

Diễn viên điện ảnh Kaity Nguyễn Trí Nghĩa

Tấm áo rộng cho nhiều phiên bản

Sở hữu ngoạn mục một "bảng vàng thành tích" ở tuổi 24, chỉ sau 6 năm chạm ngõ làng điện ảnh và xuất phát điểm "tay ngang": 5 dự án phim đình đám, trong đó có tới 4 lần sắm vai chính; 2 trên 5 phim đạt doanh thu khủng, trên 170 tỉ đồng (Em chưa 18, Tiệc trăng máu); vai diễn đầu tay ở tuổi 17 trong Em chưa 18 ẵm luôn giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 (2017) và sau đó là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều 2020, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Ngôi sao xanh 2021…, Kaity Nguyễn được cho là một trường hợp đặc biệt, gần như chưa từng có tiền lệ của điện ảnh Việt và là gương mặt nữ trẻ sáng giá nhất hiện nay của làng phim Việt khi vừa cùng lúc là một bảo chứng cho cuộc chiến oanh tạc phòng vé, lại vừa chinh phục được giới chuyên môn.

Kaity Nguyễn không ngừng làm mới mình, kể cả thử sức ở vai trò của một nhà sản xuất Trí Nghĩa

Thế nhưng "Cô gái từ quá khứ" này (vai diễn mới nhất của Kaity) không thuộc tuýp "ngủ quên trên chiến thắng" hay dễ dàng hài lòng với chiếc áo vừa vặn kia để tìm tới những phiên bản hoàn hảo hơn của mình. "Em nghĩ con người ta có thể có rất nhiều phiên bản. Mỗi vai diễn là một phiên bản. Mỗi một cố gắng làm mới mình và cơ hội làm việc với những ê kíp mới cũng sẽ cho ra một phiên bản mới. Em không coi diễn xuất là một tấm áo chật với mình tới lúc này, em vẫn đang vô cùng thích thú tấm áo đó và vẫn đang không ngừng làm mới nó, nhưng em muốn được ướm thử nhiều tấm áo, muốn đa dạng hóa bản thân để không phải chán mình. Và tấm áo em đang muốn được ướm thử nhất lúc này chính là vai trò của một nhà sản xuất, đó thực sự là một công việc rất thú vị. Với những tố chất sẵn có, cộng với nỗ lực quan sát học hỏi trên phim trường trong suốt hơn 5 năm qua và cùng đó là sự hậu thuẫn của người thân (gia đình em có truyền thống làm kinh doanh), em tin mình sẽ chạm tới giấc mơ đó vào một ngày không xa: Tự sản xuất được những bộ phim của mình và kể những câu chuyện mình muốn kể".

Lập công ty riêng ở tuổi 21 (KAT Entertainment), bắt đầu tham gia vào dự án phim Cô gái từ quá khứ (2022) không chỉ với tư cách diễn viên thủ vai nữ chính mà còn đồng thời là nhà đầu tư, Kaity Nguyễn đang từng bước định hình bức chân dung nhiều màu sắc của mình theo cách mà cô quan niệm về hai chữ tham vọng: "Tham vọng, nếu đặt đúng lúc, đúng chỗ và đúng thứ mình thích thì sẽ là một động lực rất tốt để đạt được thành công".

Với Kaity Nguyễn, để làm chủ sự may mắn không thể thiếu những nỗ lực tự thân Trí Nghĩa

Một thế hệ của nữ quyền

Thành công đến sớm và dồn dập với Kaity, tại phòng vé cũng như các giải thưởng chuyên môn đã có lúc khiến người ta phải đặt dấu hỏi: Thực lực hay may mắn? Tự nhận "may mắn là một "từ khóa" gắn liền với cái tên Kaity" nhưng "cô gái từ quá khứ" cũng cho rằng, để làm chủ sự may mắn đó, thì không thể thiếu những nỗ lực tự thân, ít nhất là không làm cho những người tin tưởng lựa chọn mình phải thất vọng và ngay cả chính mình, trong nỗ lực tạo ra những phiên bản khác nhau của mình.

Sinh ra tại TP.HCM, lớn lên tại Mỹ, rồi về nước đóng phim và liên tục gặt hái thành công, Kaity cùng dáng vẻ phụng phịu của mình luôn cho cảm giác cô thuộc tuýp "sướng từ trong trứng", "sinh ra đã ở vạch đích" như chính tạo hình ấn tượng của cô trong Em chưa 18: cô bé Linh Đan với "vật bất ly thân" là que kẹo ngọt. Nhưng Kaity thật ra đã từng nếm một viên kẹo đắng to đùng vào năm cô 12 tuổi: Bố mẹ ly hôn. "Đã từng là một cú sốc, với hai anh em, khi thấy bố mẹ cứ cãi nhau hoài rồi dần xa nhau và cuối cùng là đi tới quyết định khó khăn kia. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, mỗi người cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Và gia đình - dù tan vỡ - vẫn là một chỗ dựa vững chắc để luôn cho em những lời khuyên tốt, đã luôn kéo em xuống gần mặt đất để không bị bay lung tung vì ảo tưởng…".

Nhiều năm sống ở Mỹ, Kaity tự hào rằng mình là một cô gái "thuần Việt 100%" Trí Nghĩa

Lý Linh của Gái già lắm chiêu 5 cho rằng, "một cuộc đời hay là phải có nhiều vị, sẽ chẳng có vị nào là thừa cả vì dư vị nào cũng có thể giúp bồi đắp trải nghiệm sống của mình. Với một diễn viên, lại càng cần thiết". Cũng không có định nghĩa tuyệt đối nào cho những viên kẹo ngọt, hay kẹo đắng. "Kẹo đắng, tới một lúc nào đó cũng sẽ lại thành kẹo ngọt, vì nó giúp mình lớn lên cứng cáp hơn, hiểu được mình cũng như những người thân quanh mình hơn, và rộng ra, là cuộc đời này. Nhưng kẹo ngọt, nếu lạm dụng, cũng sẽ rất dễ bị sâu răng và tăng cân…".

Không phải nhan sắc hay tài năng, cô gái sinh năm 1999 này cho rằng, thứ men ủ tuyệt vời đã thúc chín những trái ngọt chín sớm ở cô, đó chính là thế hệ gen Z mà cô may mắn thuộc về. "Đó là một thế hệ đầy năng lượng, tự tin, đặc biệt là với những thông điệp về nữ quyền. Nữ quyền trong biểu cảm nữ tính của nó, chứ không nhất thiết phải là một vẻ ngoài mạnh mẽ".

Được "huấn luyện rất kỹ" bởi một người mẹ đảm, một phụ nữ gốc Bắc luôn coi trọng các giá trị truyền thống và "nấu các món Bắc cực ngon" nhưng một mặt cũng rất "xì tin" để có thể làm bạn cùng con, cô gái gen Z từng nhiều năm sống ở Mỹ này tự hào rằng mình là một cô gái "thuần Việt 100%". Và vì vậy, bức chân dung chính xác nhất về cô, phiên bản hoàn hảo nhất của cô chính là lúc cô… ở nhà, với những thao tác lau nhà và rửa chén "cực kỳ là chuyên nghiệp". Sau những bộ váy áo sang chảnh cho những vai diễn lá ngọc cành vàng trên màn ảnh hay trên thảm đỏ, Kaity thấy mình được là mình nhất trong chiếc áo T-shirt free size. "Thành công nào cũng chỉ là khoảnh khắc và luôn có thể là dây trói với mình. Để đi đường dài mà không bị mỏi, tôi chọn cho mình một tấm áo rộng: đó là cảm giác thả lỏng…".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng Ân Nguyễn "Khi xem Em chưa 18, bộ phim đạt kỷ lục doanh thu cao nhất của điện ảnh Việt ở thời điểm đó với vai nữ chính do Kaity Nguyễn, một gương mặt trẻ măng và mới toanh thủ vai, tôi đã thấy ngay rằng cô gái 17 tuổi này quả thật là một phát hiện thú vị và tuyệt vời của điện ảnh Việt. Và quả nhiên, Kaity nhanh chóng trở thành một cái tên được săn đón trong liên tiếp các dự án điện ảnh đình đám suốt hơn 5 năm qua. Tôi đặc biệt đánh giá cao khả năng biến hóa khôn lường, luôn gây ngạc nhiên của Kaity qua các vai diễn. Với lối diễn "thản nhiên như không", Kaity quả đúng là được sinh ra để làm diễn xuất. Có thể nói, đây là nữ diễn viên trẻ mà tất cả các đạo diễn Việt Nam hiện nay đều mơ ước được làm việc cùng, không chỉ bởi nhan sắc hút hồn của cô mà còn ở thần thái diễn xuất, bản lĩnh làm nghề. "Tiệc trăng máu" là minh chứng rõ nhất cho điều đó: Đứng giữa một dàn sao nhưng nữ diễn viên tay ngang ít tuổi nhất này vẫn không hề tỏ ra kém cạnh về trình diễn xuất, không để mình bị "át vía", lọt thỏm hay bị cuốn theo, ảnh hưởng. Ở thời điểm này, nếu để dành lời khen cho một nữ diễn viên trẻ tài sắc nhất của điện ảnh Việt, tôi sẽ chỉ chọn một cái tên duy nhất, không có lựa chọn thứ 2: Kaity Nguyễn".