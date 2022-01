Kanye West tố Kim Kardashian cản trở gặp con

Trong một cuộc phỏng vấn với Jason Lee của Hollywood Unlocked, Kanye West đã chia sẻ lý do khiến anh không thể đến thăm các con của mình tại nhà của Kim “siêu vòng ba” ở khu Hidden Hills, Los Angeles, Mỹ. Rapper 44 tuổi kể: “Đầu tuần qua, khi tôi đến nhà đón con đi học, an ninh đã chặn tôi ở cổng… Nhưng tôi cũng không muốn tranh cãi về điều đó nên chỉ chờ ở ngoài và đưa con đến trường. Lúc đưa con từ trường về nhà, tôi là người lái xe. Khi đến nơi, North nói với tôi: Con muốn bố lên lầu và xem cái này và tôi đã trả lời con bé rằng: Ồ bố không thể vào xem cái đó với con rồi. Bố không thể vào nhà”.

Sao nam cho biết anh bị chặn không được vào nhà cũ vì Pete Davidson - bạn trai hiện tại của Kim Kardashian, đang ở trong đó. Điều này khiến Kanye West cảm thấy khó chịu, anh nhờ người nhắn với Kim rằng không ai được phép ngăn cản giữa anh và các con.

Nguồn tin thân cận với Kim Kardashian tiết lộ rằng người đẹp rất tức giận và buồn trước những tuyên bố của chồng cũ. Người này chia sẻ: “Cô ấy muốn tất cả những vấn đề liên quan đến con cái của họ phải được giữ riêng tư. Chính vì thế, cô ấy rất bực tức khi Kanye West thực hiện những cuộc phỏng vấn về khía cạnh này”. Nguồn tin nói thêm rằng mỹ nhân “siêu vòng ba” luôn cố gắng đặt ra những ranh giới lành mạnh với rapper 7X và miêu tả những trò hề mới nhất của Kanye West chẳng khác gì anh ta đang ăn vạ.

“Thay vì ào đến mà không hề báo, cô ấy yêu cầu chồng cũ cần lên lịch trước để bọn trẻ có thể tiện sắp xếp thời gian hơn”, phía sao nữ 41 tuổi cho hay. Người này cũng khẳng định: “Kanye chưa bao giờ bị tước đoạt quyền thăm con của mình! Câu chuyện mà anh ta đang cố gắng kể là giả và ảnh hưởng không tốt đến con của họ cũng như việc hai người cùng nuôi dưỡng bọn trẻ. Chẳng có gì ngăn cản anh ta và các con mình cả”.





Về chuyện Pete Davidson đến nhà Kim Kardashian và trở thành lý do khiến Kanye West không được vào thăm con, nguồn tin lên tiếng phủ nhận. Người này nói với Page Six: “Pete vẫn chưa được giới thiệu với các con của Kim. Mọi người thân quen đều biết bất cứ khi nào anh ấy đến thăm bạn gái ở Los Angeles, anh ấy sẽ ở lại một khách sạn tại Beverly Hills, nơi cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau”.

Drama tố vợ cũ cấm vợ con chưa dừng lại ở đó. Mới đây, Kim Kardashian có tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho con gái Chicago. Kanye West lại tiết lộ anh không được vợ cũ thông báo về buổi tiệc cũng như địa điểm. Chính Travis Scott và Kylie Jenner đã giúp đỡ rapper tỉ đô để anh có thể đến mừng tuổi mới con gái cưng.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Us Weekly lại chia sẻ: “Trước giờ vẫn luôn có 2 bữa tiệc sinh nhật được lên kế hoạch cho Chicago. Theo lịch thì Kanye sẽ tổ chức sinh nhật riêng cho con gái vào 4 giờ chiều 15.1. Kim đã rất sốc khi biết anh ta đăng 1 video về việc không được mời dự tiệc sinh nhật của Chicago. Điều đó không hề đúng, lúc anh ta yêu cầu được đến bữa tiệc mà Kim tổ chức riêng cho con, anh ta đã được báo địa điểm”.

Kể từ khi bị Kim Kardashian đệ đơn ly hôn hồi tháng 2.2021, Kanye West liên tục công khai chuyện riêng trước truyền thông thậm chí nhiều lần níu kéo vợ cũ nhưng bất thành. Từ tháng 10 năm ngoái, người đẹp 8X bắt đầu hẹn hò cây hài Pete Davidson. Trong khi đó, Kanye West được phát hiện qua lại với Irina Shayk, Vinetria trước khi cặp kè nữ diễn viên Julia Fox từ đầu năm nay.

Nhiều nguồn tin cho rằng giọng ca Famous cố tình hẹn hò sao nữ nóng bỏng để gây chú ý với Kim Kardashian. Tỉ phú làng rap dường như cảm thấy rất khó chịu khi cô ngày càng quấn quýt bên tình trẻ. Gần đây, trong lời bài hát mới My Life Was Never Eazy, Kanye West đã nhắc lại vụ tai nạn năm 2002 và “réo tên” bạn trai của Kim: “Chúa đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn đó để tôi có cơ hội đánh Pete Davidson một trận”.