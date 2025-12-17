'Karaoke như nước hoa, thoang thoảng thì dễ thương, nồng quá thì hàng xóm… báo công an'

Muốn hát karaoke, không phải coi đồng hồ mà là coi… dBA

Lý do là bởi, từ ngày 15.12, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội…, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác có thể bị xử phạt tiền lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt thời gian ngày hay đêm.

Và những thành viên tham gia mạng xã hội, bằng những status (trạng thái) hài hước, trở thành “loa phóng thanh” truyền tải quy định pháp luật về giữ gìn sự yên tĩnh chung, điều mà lâu nay không ít người vẫn xem nhẹ.

Trần Hữu Nhân, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, viết trên Facebook: "Muốn hát karaoke, không phải coi đồng hồ mà là coi... dBA", kèm theo đó là Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Theo Nhân, từ ngày 15.12, không phải cứ ban ngày là được quyền ồn ào, “rống” những giai điệu karaoke, cũng như không cần phải sợ hàng xóm khó tính, mà buộc phải xem dBA, tức đơn vị đo cường độ âm thanh. “Luật đã quy định rõ, mức độ tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật tại QCVN 27:2025/BNNMT từ 02 dBA là bị phạt. Vì thế, cần phải thực hiện đúng luật. Chỉ cần tiếng ồn vượt mức cho phép, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của người khác, thì dù là sáng, trưa hay tối cũng đều có thể bị xử phạt”, Nhân nói.

Hình ảnh này "viral" trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thành viên Đỗ Thu Loan viết bài trên Facebook được nhiều người yêu thích, chia sẻ. Loan viết: “Luật không hỏi bạn hát lúc mấy giờ. Luật chỉ hỏi, có làm phiền người khác không?”. Chính sự súc tích này khiến không ít người “thấm”.

Trên Threads, thành viên dinhnghia trích dẫn Nghị định 282/2025/NĐ-CP, diễn giải lại bằng ngôn ngữ đời thường: “Hát hay và nhỏ tiếng thì vui vẻ. Hát hay mà quá lớn thì mời công an”. Nhờ vậy, luật không còn là những dòng chữ khô khan, mà trở thành những câu chữ gần gũi, dễ nhớ.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các content lan truyền đều hướng đến việc nhắc nhở ý thức. Dưới mỗi bài đăng hài hước, không khó để bắt gặp những bình luận như: “Hát vui thì được, nhưng nhớ nghĩ cho người khác” hay “Nhà mình cũng thích karaoke, nhưng chỉ mở nhỏ và trong khung giờ hợp lý”…

Từ ngày 15.12, mạng xã hội rộn ràng với hàng loạt bài viết hài hước về chuyện hát karaoke ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đỗ Quốc Duy (28 tuổi, ngụ ở 512 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.HCM; trước đây là P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho rằng những content hài hước về karaoke và tiếng ồn có thể chỉ là trào lưu ngắn hạn, nhưng thông điệp phía sau lại rất dài lâu, là mọi hành vi gây ảnh hưởng đến cộng đồng đều cần được điều chỉnh bằng cả pháp luật và ý thức. Theo Duy, khi hát karaoke, việc giảm âm lượng hoặc dừng lại chính là cách ứng xử văn minh nhất.

Những ngày qua, Duy cũng thường đăng tải những trạng thái hài hước trên nhiều trang cá nhân mạng xã hội, biến quy định khô khan thành tiếng cười dễ nhớ. Có thể kể như: “Đừng hát karaoke mà để đến đoạn cao trào, tiếng gõ cửa vang lên, chữ trên màn hình tivi đổi thành: “Nghị định 282/2025/NĐ-CP xin chào nha”, “Luật không cấm bạn vui, chỉ cấm bạn làm người khác không vui”…

Từ 15.12, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư sẽ bị xử phạt ở tất cả các khung giờ ẢNH: THANH NAM

Hát hay thì máy chấm điểm nhưng hát to làm ồn thì luật chấm… mức phạt

Không ít thành viên đã “lái” thông tin pháp lý một cách mềm mại, qua đó nêu vấn đề thời sự là tiếng ồn gây ảnh hưởng là yếu tố quyết định, không phải thời điểm trong ngày.

Phan Nguyễn Minh An, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, viết trạng thái trên Facebook thu hút rất nhiều lượt tương tác. An viết: “Karaoke như nước hoa, thoang thoảng thì dễ thương, nồng quá thì hàng xóm… báo công an”. Cách so sánh dí dỏm này khiến người đọc bật cười, nhưng đồng thời cũng nhận ra, vấn đề không nằm ở việc hát, mà nằm ở mức độ.

Giữa rất nhiều tiếng cười sau khi đọc các nội dung trên Facebook liên quan chuyện hát karaoke, điều đọng lại sau cùng vẫn là thông điệp quen mà chưa bao giờ cũ: “Sự yên tĩnh chung là quyền của tất cả mọi người. Karaoke không sai, giải trí không sai, nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn khi không trở thành áp lực cho người khác”.

Những mức phạt này được dân mạng chia sẻ nhiều ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên Facebook hiện nay, có nhiều câu viral (được lan truyền nhiều) về câu chuyện karaoke, tiếng ồn. Nào là: “Không phải cứ chưa tới 22 giờ là được quyền tra tấn tai người khác”, “Hát cho vui là quyền, giữ yên tĩnh cho người khác là nghĩa vụ”, “Bạn đang hát bằng đam mê, còn hàng xóm đang nghe bằng sự chịu đựng”, “Niềm vui của mình đừng trở thành tiếng ồn của người khác”…

Trong số đó, bài viết của thành viên Thu Dung được nhiều người vừa bật cười vừa thả like. Dung viết: “Hát hay thì máy chấm điểm từ 1 – 100. Nhưng hát to, làm ồn, thì luật chấm… mức phạt từ cảnh cáo đến 140 triệu đồng".