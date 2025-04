Katy Perry cố níu kéo ánh hào quang

Katy Perry hứng chịu nhiều phản ứng dữ dội từ chuyến đi phô trương kéo dài 11 phút vào không gian cùng với những "phi hành gia" khác như người dẫn chương trình của CBS Gayle King, Lauren Sánchez (vợ sắp cưới của Jeff Bezos, Giám đốc điều hành Blue Origin), nhà hoạt động xã hội Amanda Nguyen, cựu kỹ sư NASA Aisha Bowe, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn.

Người dẫn chương trình podcast Joe Rogan mỉa mai - gọi chuyến đi là "rất sâu sắc" và chế giễu: "Tôi không biết bạn có thấy Katy Perry nói về chuyến đi này không, nhưng về cơ bản cô ấy hiện là một bậc thầy rồi".

Katy Perry biểu diễn tại Mexico City (Meico) ngày 23.4 ẢNH: AFP

Trong khi đó, nhạc sĩ Trace Cyrus viết trong một bài đăng dài trên Instagram sau chuyến bay Blue Origin: "Lần đầu tiên tôi biết Katy Perry và nhóm của cô ấy tệ như thế nào là khi sự nghiệp của cô ấy đang lụi tàn".

Katy Perry là nghệ sĩ không được ưa chuộng nhất trong làng nhạc pop vào thời điểm hiện tại - ngay trước chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên The Lifetimes Tour sau 8 năm, khởi động tại Mexico City vào tuần qua.

Trước đó, album 143 của cô ra mắt năm 2024 chỉ ở vị trí thứ 6 trên Billboard 200, nhưng đã biến mất khỏi bảng xếp hạng chưa đầy một tháng sau đó.

Katy Perry bị chế giễu vì sử dụng 3 phút không trọng lượng của mình trong không gian để quảng bá cho danh sách bài hát của The Lifetimes Tour .

Tất cả đều khác xa so với sự xuất hiện rầm rộ của Perry trên sân khấu âm nhạc vào đầu những năm 2000, cũng như sự thống trị các bảng xếp hạng sau đó của cô. Album phòng thu thứ 3 Teenage Dream năm 2010, là album đầu tiên có 5 đĩa đơn quán quân của một nữ nghệ sĩ, với các bản hit như California Gurls (hợp tác với Snoop Dogg), Firework, ET, Last Friday Night ...

Nhưng báo chí chỉ trích Perry ngày càng nhiều kể từ mùa thu năm ngoái khi album phòng thu thứ 7 của cô là 143 được phát hành với những đánh giá hời hợt đến khó chịu. Đĩa đơn chính Woman's World bị một số người coi là chủ nghĩa nữ quyền của phụ nữ da trắng và có thể không giúp ích gì khi cô hợp tác với nhạc sĩ/nhà sản xuất Dr. Luke — người phải giải quyết vụ kiện phỉ báng với Kesha về các cáo buộc hiếp dâm mà anh ta đã phủ nhận.

Katy Perry dính "lời nguyền"?

Một số chuyên gia trực tuyến thậm chí còn cho rằng sự sụp đổ của Perry là kết quả của "lời nguyền" của một nữ tu.

Nữ ca sĩ đã tham gia vào cuộc chiến bất động sản tại một tu viện ở Los Angeles trong nhiều năm. Và khi sơ Catherine Rose Holzman, trên đường ra tòa vào năm 2018, đã nói với các phóng viên rằng: "Gửi Katy Perry, hãy dừng lại. Nó chẳng có lợi cho bất kỳ ai ngoại trừ việc làm tổn thương rất nhiều người". Sơ qua đời ngay tại hiện trường vài giờ sau đó.

Katy Perry vừa tham gia chuyến bay vào không gian ẢNH: AFP

Thêm vào đó là mối quan hệ công chúng tệ hại khi đầu năm nay Katy Perry bị gia đình của một cựu chiến binh chỉ trích là "không thể tha thứ". Những người này cho rằng người cựu chiến binh đã không nhận thức được khi bán bất động sản của mình ở Montecito, California cho Perry và người bạn đời lâu năm Orlando Bloom. Một phiên tòa kéo dài đã ra phán quyết có lợi cho Perry và Bloom vào năm 2023.

"Điều tôi quan tâm bây giờ là cô ấy trở thành một nghệ sĩ nữ có thể bị chỉ trích. Album gần đây của cô ấy là 143 quá tầm thường, các bài đánh giá thì tiêu cực, ác ý, cay độc. Âm nhạc không đến nỗi tệ. Vậy, tại sao?", nhà phê bình nhạc pop Ken Tucker nói với The Post. Tucker cho rằng một phần sự chỉ trích xuất phát từ việc Perry đang cố gắng quá mức để trở nên nổi bật và duy trì sự chú ý.

Sau những mối tình chóng vánh với những người nổi tiếng như John Mayer và Josh Groban và cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Brand, Perry dường như đã ổn định cuộc sống gia đình với Bloom. Hai người gặp nhau tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2016 và chia tay một thời gian ngắn vào năm sau, nhưng sau đó lại quay lại và Bloom đã cầu hôn cô vào năm 2019.

Mặc dù Perry luôn giữ kín đời tư của mình, một nguồn tin cho biết cô ấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. "Cô ấy không loại trừ khả năng đưa Daisy hoặc Orlando lên sân khấu. Chuyến lưu diễn này là về tình yêu, và họ là một phần rất lớn của câu chuyện đó", một người trong cuộc cho biết.

"15 năm trước, Katy Perry từng rất nổi tiếng. Giờ đây, tên cô ấy không bao giờ xuất hiện trên bàn làm việc của tôi nữa. Điều đó xảy ra với rất nhiều nghệ sĩ. Họ có khoảnh khắc của riêng mình và khoảnh khắc đó sẽ qua đi. Có vẻ như đã rất lâu rồi kể từ khi cô ấy và Taylor được coi là đối thủ trên một sân chơi", một người trong ngành sản xuất âm nhạc kỳ cựu chia sẻ với The Post. Ông nói thêm: "Hiện nay, những nghệ sĩ như Billie Eilish được coi trọng rất nhiều, nhưng đó không phải là Katy Perry".