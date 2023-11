Celine Dion dự đêm diễn của Katy Perry, nhiều hy vọng sớm trở lại sân khấu

Hình ảnh Celine Dion trong đám đông khán giả xem trình diễn thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn cả Hoàng tử Anh - Harry và Công nương Meghan Markle. Những ngôi sao lớn cũng đến tham dự gồm có vợ chồng của nữ minh tinh Cameron Diaz và ngôi sao phim Avatar - Zoe Saldana…

Celine Dion tham dự show diễn của Katy Perry do khán giả chụp lại TMZ

Sau gần 3 năm không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và tạm hoãn tour diễn vòng quanh thế giới - ourage World Tour vào cuối năm 2022, cuối tuần qua là dịp hiếm hoi mà giọng ca My heart will go on bất ngờ xuất hiện trước công chúng.

Trước đó, Celine Dion cũng đã tham dự một trận khúc côn cầu tại T-Mobile Arena, giữa đội Montreal Canadiens của Canada – quê hương của cô, và Las Vegas Golden Knights. Bản thân Dion đã đăng những bức ảnh lên Instagram về cuộc gặp gỡ những cầu thủ sau trận đấu, đây được cho là lần xuất hiện công khai đầu tiên của nữ ca sĩ trong 3 năm qua.

Hình ảnh Celine Dion tham gia trận khúc côn cầu CBS

Tờ Las Vegas Review-Journal cho biết việc Celine Dion xuất hiện tại buổi hòa nhạc của Katy Perry là một bằng chứng cho thấy nữ diva có nhiều khả năng sẽ tiếp tục trình diễn dài hạn tại Resorts World. Bài viết chia sẻ: “Khán giả nhìn thấy Dion hòa mình vào các giai điệu trong suốt đêm diễn, từ đó mang đến hy vọng cô sớm trở lại với sân khấu lớn vào năm 2024”.

Theo đó, Céline Dion đã được lên kế hoạch để trình diễn tại đây khi tổ hợp giải trí bắt đầu khai trương vào năm 2021. Dẫu vậy, vì các lý do sức khỏe, chuỗi trình diễn này được hoãn từ tháng 11.2021. Đến tháng 12.2022, nữ ca sĩ mới chia sẻ thật về căn bệnh của mình.

Trên mạng xã hội, nữ diva viết: “Thật không công bằng khi để các bạn tiếp tục chờ đợi những buổi trình diễn”, vì vậy tốt nhất là “hủy mọi thứ ngay từ bây giờ cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng… Tôi sẽ không bỏ cuộc… Và tôi rất nóng lòng được gặp lại bạn!”.

Được biết, nữ ca sĩ tham dự buổi biểu diễn của Katy Perry cùng hai con trai sinh đôi 13 tuổi là Eddy và Nelson. Tại trận đấu NHL trước đó, cô còn đi cùng với một người con trai khác là René-Charles, 22 tuổi.

Tuy đã im ắng từ cuối năm ngoái, nhưng trong năm 2023, nữ ca sĩ cũng đã trở lại thông qua bộ phim Love Again mà cô đồng sản xuất và tham gia diễn xuất. Trong tác phẩm này, không ít lần cô đã chia sẻ về sự ra đi của vị hôn phu René Angélil.

Ngoài ra, trang tin TMZ gần đây cũng đã bật mí sẽ có thêm một bộ phim tài liệu sắp ra mắt về nữ ca sĩ do nhà làm phim từng được đề cử Oscar - Irene Taylor đảm nhận. Tác phẩm này sẽ kỷ niệm câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp kinh ngạc và đáng ngưỡng mộ của Céline Dion.