Katy Perry khen ngợi và công khai ủng hộ Taylor Swift

"Tôi đã gặp Taylor và chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau. Tôi yêu cô ấy rất nhiều", chủ nhân bản hit Fireworks nói về tình bạn của mình với Taylor Swift trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Capital FM của Anh vào ngày 17.1.

Katy Perry tham dự concert Eras Tour của Taylor Swift tại Sydney trong lúc cô có buổi biểu diễn tại Úc vào tháng 2.2024. "Tôi có một ngày nghỉ trước buổi diễn của mình và tôi nói với Taylor: Này cô gái, tôi sẽ đến xem show của bạn. Và cô ấy đã rất phấn khích, tôi cũng vậy", Katy Perry nhớ lại.

Katy Perry phấn khích khi chứng kiến Taylor Swift tỏa sáng trên sân khấu trong buổi concert Eras Tour vào tháng 2.2024 ẢNH: INSTAGRAM KATYPERRY

Trước đó, Katy Perry đã chia sẻ trải nghiệm tham dự Eras Tour trên tài khoản Instagram của mình, đăng một bức ảnh selfie cùng Taylor Swift và viết: "Tôi đã được thấy một người bạn cũ tỏa sáng vào đêm nay".

Giọng ca Dark Horse cũng chia sẻ thêm một số hình ảnh từ buổi tối đó, bao gồm một bức ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Rita Ora và thậm chí cả video Taylor Swift biểu diễn Bad Blood - ca khúc từng được đồn đại kể về mâu thuẫn giữa Taylor Swift và Katy Perry do tranh cãi liên quan đến vũ công hỗ trợ.

Cả hai chính thức hàn gắn mối quan hệ vào năm 2018 khi Katy Perry gửi cho Taylor Swift một bức thư cùng cành ô liu - biểu tượng cho sự hòa giải, hòa bình, sau những hiểu lầm kéo dài từ năm 2012.

Taylor Swift và Katy Perry đã nối lại tình bạn vào năm 2018 sau 6 năm xa cách ẢNH: INSTAGRAM TAYLORSWIFT

"Chúng tôi đã hòa thuận với nhau một thời gian, nhưng không biết liệu có nên công khai hay không. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng mối quan hệ này thực sự bền chặt trước khi nói với mọi người", Taylor Swift thú nhận trong một buổi phỏng vấn năm 2019.

Công chúng thở phào nhẹ nhõm vì những căng thẳng giữa 2 mỹ nhân quyền lực của làng nhạc cuối cùng đã kết thúc khi Katy Perry xuất hiện trong MV You Need to Calm Down của Taylor Swift vào năm 2019.