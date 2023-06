Kay Trần 'bắt tay' 2 nhà sản xuất âm nhạc 'Rap Việt' trong MV mới

MV Love like that là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của Kay Trần trong năm nay. Bài hát được sáng tác khi bộ ba Kay Trần, Machiot và WOKEUP gặp gỡ tại Space Jam (trại sáng tác thường niên được tổ chức bởi "đế chế hip hop" SpaceSpeakers). Dù không ở cùng một đội nhưng theo Kay Trần, cả ba đã tìm được sự liên kết với nhau thông qua những điểm chung trong âm nhạc.

Machiot và WOKEUP là những nhà sản xuất âm nhạc trẻ tiềm năng, trong đó Machiot tạo dấu ấn với những sản phẩm nổi bật: Thức giấc (Da Lab), Đi về nhà (JustaTee & Đen Vâu), Sinh ra là thứ đối lập nhau (Emcee L ft. Badbies)... còn WOKEUP có: Va vào giai điệu này (MCK), Ghệ iu dấu của em ơi (tlinh)... Cả hai góp mặt trong đội hình sản xuất âm nhạc tại Rap Việt mùa 3 bên cạnh các tên tuổi như Masew, Dương K, 2pillz.

Love like that đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của 3 nghệ sĩ NSCC

Love like that là bản R&B, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, là tiếng lòng của chàng trai đang say đắm trong tình yêu, dẫn dắt người xem vào không gian ngọt ngào khi bắt đầu nhớ nhung một ai đó.

Những thước phim nên thơ từ MV Love like that

Trong MV, Kay Trần sắm vai chàng trai bị “ám ảnh” bởi một cô gái khiến cho 2 người bạn thân phải “đau đầu”, sự ám ảnh này được cường điệu hóa theo một hướng lãng mạn, hóm hỉnh...

Sự kết hợp của bộ 3 này không ngoài mục đích mang đến một sản phẩm âm nhạc chỉn chu và nguồn năng lượng tích cực cho khán giả

Sự kết hợp ngẫu hứng nhưng hòa hợp của 3 nghệ sĩ đã tạo nên một bản tình ca lãng mạn. Như Kay Trần cho biết, chỉ trong 3 tiếng để vừa làm quen, vừa làm việc cùng nhau tại trại sáng tác Space Jam, ca khúc Love like that đã được hoàn thiện gần 70% nhờ sự phối hợp ăn ý của cả 3. Bài hát là sợi dây kết nối 3 cá thể yêu nhạc lại với nhau nhằm hướng đến một mục đích chung là tạo nên một sản phẩm âm nhạc chỉn chu và nguồn năng lượng tích cực cho khán giả.