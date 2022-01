Kazakhstan bắt khoảng 12.000 người liên quan cuộc bạo loạn

Theo AP, với số lượng nói trên, tổng số người bị bắt do liên quan đến vụ bạo loạn tại Kazakhstan đã tăng lên thành khoảng 12.000 người.

Nhà chức trách đã mở hơn 300 cuộc điều tra đối với hành vi bạo loạn và tấn công lực lượng chức năng.

Cuộc biểu tình nổ ra tại một vài thành phố vào ngày 2.1 nhằm phản đối việc tăng giá nhiên liệu tại quốc gia giàu dầu mỏ và khí đốt của Trung Á. Cuộc biểu tình sau đó lan rộng ra nhiều nơi và người biểu tình bày tỏ bất mãn về nhiều vấn đề khác.

Chính quyền đã có những động thái nhằm hạ nhiệt như áp giá trần nhiên liệu trong 180 ngày, yêu cầu nội các từ chức và thôi chức vụ của cựu lãnh đạo Nursultan Nazarbayev trong Hội đồng An ninh Quốc gia.





Tuy nhiên, cuộc biểu tình sau đó vẫn tiếp diễn và trở nên bạo lực, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tại thành phố Almaty lớn nhất cả nước, người biểu tình đốt phá các tòa nhà chính quyền và chiếm giữ sân bay.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev yêu cầu Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ đảm bảo an ninh. Đến cuối tuần qua, trật tự gần như được khôi phục và lực lượng CSTO bắt đầu rút đi trong tuần này.

Tổng thống Tokayev tố cáo lực lượng “khủng bố” do nước ngoài hậu thuẫn đứng đằng sau. Ông Tokayev phê bình Ủy ban An ninh quốc gia (NSC), hậu bối của cơ quan tình báo KGB thời Liên Xô, vì đã không phát hiện ra mối đe dọa và không hành động kịp thời. Lãnh đạo NSC Karim Masimov bị cách chức vào ngày 5.1 và bị bắt vì tình nghi phạm tội phản quốc.