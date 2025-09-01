Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

KCN Châu Đức tăng sức hút FDI vào TP.HCM

SZC
SZC
01/09/2025 10:31 GMT+7

KCN Đô thị và Sân Golf Châu Đức với quy mô 2.287 ha tiếp tục gia tăng sức hút FDI trong bối cảnh mới với lợi thế là một trong những KCN còn quỹ đất công nghiệp cho thuê lớn của TP.HCM.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, KCN Châu Đức đã thu hút thêm 4 dự án FDI và DDI với diện tích đất đã cho thuê khoảng 15,62 ha. Lũy kế đến nay, KCN Châu Đức đã thu hút thành công 114 nhà đầu tư với tổng diện tích đất cho thuê khoảng 576 ha, trong đó có 111 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

KCN Châu Đức tăng sức hút FDI vào TP.HCM- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sonadezi Châu Đức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư Tripod

Theo báo cáo soát xét bán niên vừa được công bố trong tháng 8.2025, hiệu quả kinh doanh của Sonadezi Châu Đức (SZC, chủ đầu tư KCN Châu Đức) tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần của SZC tăng 33% lên 632 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 221 tỉ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ).

Riêng hoạt động kinh doanh KCN của SZC ghi nhận doanh thu 520 tỉ đồng, đạt 70% kế hoạch. Với lợi thế mới khi trở thành KCN có vị trí chiến lược của toàn vùng TP.HCM, doanh thu từ KCN Châu Đức dự kiến tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, TP.HCM, sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đã vươn lên tốp đầu về thu hút vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2025, với trên 4 tỉ USD. Dự báo, lực hút FDI của TP.HCM sẽ tiếp tục gia tăng với nhiều dự án, đề án kết nối hạ tầng giao thông, logistics và công nghiệp trong vùng đang được khẩn trương thực hiện.

KCN Châu Đức tăng sức hút FDI vào TP.HCM- Ảnh 2.

KCN Đô thị và Sân golf Châu Đức đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư

Bên cạnh đó, một lợi thế lớn hiện hữu của TP.HCM là nhiều KCN thế hệ mới, quy mô lớn tại các vị trí thuận lợi trong vùng như KCN Châu Đức đã sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư.

Lãnh đạo SZC cho biết, với quyết định sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM và ngay sau đó là hàng loạt chương trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM cùng sự tăng tốc của các dự án liên kết vùng đã giúp tăng giá trị và sức hút của các KCN.

Châu Đức KCN CHÂU ĐỨC FDI sáp nhập SZC
