KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group: Kiến tạo mô hình giáo dục hướng tới tương lai

17/03/2026 09:32 GMT+7

KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, hướng tới phát triển các chương trình đào tạo gắn với công nghệ và nhu cầu nhân lực trong tương lai.

Ngày 14.3, tại văn phòng KDI Holdings Nha Trang (nằm trong quần thể đô thị biển Libera Nha Trang, tọa lạc khóm Đường Đệ, khu vực bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục. Buổi ký kết diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình với sự tham dự của lãnh đạo hai tập đoàn và đại diện các đơn vị liên quan.

Theo thỏa thuận, Nguyễn Hoàng Group và KDI Holdings chính thức thống nhất chủ trương thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục. Hai bên cùng hướng tới mục tiêu đưa KDI Education - đơn vị giáo dục trong hệ sinh thái đa ngành của KDI Holdings trở thành thương hiệu dẫn đầu về giáo dục STEM tại Việt Nam, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo cao đẳng trong lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu cao của xã hội.

Hợp tác chiến lược phát triển giáo dục cho thế hệ tương lai

Tham dự lễ ký kết, về phía Nguyễn Hoàng Group có ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của tập đoàn.

KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group: Kiến tạo mô hình giáo dục hướng tới tương lai- Ảnh 1.

Đại diện KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục

Về phía KDI Holdings có ông Kiều Hữu Dũng - Chủ tịch Tập đoàn; ông Đặng Anh Mai - Phó chủ tịch Tập đoàn kiêm Chủ tịch HĐQT KDI Education, cùng đại diện các đơn vị và bộ phận chuyên môn của KDI Holdings và KDI Education.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và triển khai các mô hình đào tạo mới, tập trung vào giáo dục STEM và các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao. Lãnh đạo hai bên bày tỏ tin tưởng sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển hệ thống giáo dục của Nguyễn Hoàng Group và định hướng giáo dục sáng tạo của KDI Education sẽ mở ra nhiều cơ hội triển khai các mô hình đào tạo hiện đại tại Việt Nam.

KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group: Kiến tạo mô hình giáo dục hướng tới tương lai- Ảnh 2.

Sự hợp tác giữa KDI Holdings và Nguyễn Hoàng Group đặt nền móng mở ra những mô hình đào tạo mới gắn với công nghệ và nhu cầu nhân lực tương lai

Đại diện KDI Holdings, ông Kiều Hữu Dũng cho rằng việc hợp tác với một tập đoàn giáo dục có kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Group và năng lực phát triển hệ sinh thái của KDI Holdings, có thể mở ra nhiều hướng mới trong lĩnh vực đào tạo tại Việt Nam. "Cái bắt tay chiến lược" này cũng sẽ tạo đà cho KDI Education đẩy mạnh các chương trình đào tạo gắn với xu hướng công nghệ và nhu cầu của xã hội.

Về phía đối tác, ông Hoàng Quốc Việt cũng đánh giá cao định hướng mô hình giáo dục của KDI Holdings, đặc biệt là tầm nhìn xây dựng các chương trình đào tạo gắn với công nghệ và các lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn. Theo ông, sự hợp tác giữa hai bên không chỉ giúp mở rộng các chương trình đào tạo mà còn tạo cơ hội kết nối nguồn lực và kinh nghiệm giữa hai hệ thống giáo dục, mang đến lợi ích cao nhất cho thế hệ tương lai của đất nước.

KDI Education - Nâng tầm giáo dục STEM

KDI Education, đơn vị giáo dục trực thuộc KDI Holdings, được định hướng phát triển như một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái của tập đoàn. Trong những năm gần đây, giáo dục STEM ngày càng được xem là một trong những hướng tiếp cận quan trọng nhằm giúp học sinh, sinh viên nâng cao tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

"Với vị thế tiên phong, KDI Education đã tạo nên các chương trình đào tạo STEM kết hợp kỹ năng công dân số và mô hình học tập trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận kiến thức thông qua thực hành. Nổi bật là dự án STEM TOWN – trung tâm trải nghiệm khoa học công nghệ tại TP.HCM, được kỳ vọng trở thành điểm đến học tập trải nghiệm hấp dẫn và từng bước được nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước", bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Tổng giám đốc KDI Education, chia sẻ.

Chia sẻ về sự hợp tác này, lãnh đạo KDI Holdings cho biết, đây cũng là một phần trong chiến lược tái định vị của KDI Holdings, hướng tới việc tạo dựng các lĩnh vực kinh doanh mới và kiến tạo những giá trị bền vững trong kỷ nguyên vươn tầm của tập đoàn.

KDI Education

Đơn vị giáo dục thuộc hệ sinh thái KDI Holdings, tập trung phát triển các chương trình giáo dục STEM, giáo dục trải nghiệm và đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Website: https://kdi.edu.vn

KDI Holdings

Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và giáo dục. Một trong những dự án tiêu biểu: Quần thể đô thị biển Libera Nha Trang tọa lạc khóm Đường Đệ, khu vực bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website: https://kdiholdings.com.vn

