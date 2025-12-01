Kẻ bắn 2 lính Vệ binh Quốc gia trở nên cực đoan khi sống ở Mỹ

Thông tin này được Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đưa ra hôm 30.11.

Giới chức buộc tội Rahmanullah Lakanwal (29 tuổi) bắn hai thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ tại một địa điểm chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà vào tuần trước. Vụ tấn công đã khiến binh sĩ Sarah Beckstrom thiệt mạng và đồng đội của cô là Andrew Wolfe bị thương nặng.

Bà Noem cho biết các nhà điều tra tin rằng Lakanwal bị cực đoan hóa sau khi định cư ở bang Washington. Các nhà điều tra cũng muốn nói chuyện với những người có liên hệ với anh ta, bao gồm cả các thành viên trong gia đình.

Lakanwal đến Mỹ năm 2021 theo chiến dịch do chính quyền ông Biden thực hiện nhằm di tản hàng loạt người Afghanistan từng hỗ trợ lực lượng Mỹ.

Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal bắn 2 lính Vệ binh Quốc gia ẢNH: REUTERS

Một hồ sơ chính phủ do Reuters xem xét cho thấy Lakanwal được chính quyền ông Trump cấp quyền tị nạn vào tháng 4.

Ông Greg Burleson, hiệu trưởng Trường Trung học Summerton County, cho biết: "Tại Trường Trung học Webster County, Sarah là kiểu học sinh mà các giáo viên luôn yêu mến".

Tại một lễ tưởng niệm ở Tây Virginia hôm 29.11, những người trong các cộng đồng khăng khít của các quận hạt Webster và Summerville tập trung để tôn vinh và nói lời tiễn biệt binh sĩ Beckstrom.

"Cô ấy đã chọn một con đường của danh dự và trách nhiệm, và cô ấy đã làm điều đó với sự khiêm tốn và dũng cảm", ông Burleson nói.

Sau vụ tấn công hôm 26.11, chính quyền ông Trump đã thực hiện các bước để siết chặt một số loại hình nhập cư hợp pháp, bao gồm đóng băng việc xử lý tất cả các đơn xin tị nạn.

Bà Noem hôm 30.11 cho biết các nhân viên di trú sẽ xem xét trục xuất những người có đơn xin tị nạn đang chờ xử lý nếu điều đó được cho là cần thiết.