Kê biên khối tài sản kếch xù vụ cựu Bí thư Lào Cai 'nhận quà' 5 tỉ

Như Thanh Niên đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 14 bị can trong vụ án khai thác "chui" hàng triệu tấn quặng apatit.



Bị can Nguyễn Văn Vịnh (phải), cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; và Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai BÁO LÀO CAI/LAOCAI TV

Cả dàn cựu lãnh đạo cấp cao vướng lao lý

Sai phạm được xác định xảy ra tại khu đất rộng 3,77 ha tại địa bàn xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Dưới "vỏ bọc" dự án xây dựng nhà hàng, khách sạng, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, đã chỉ đạo nhân viên khai thác quặng apatit trái phép, rồi mang bán cho Công ty Apatit Việt Nam.

Từ năm 2012 - 2015, số quặng apatit Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỉ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỉ đồng, Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỉ đồng.

Với số tiền hưởng lợi bất chính, Giám đốc Công ty Lilama hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng bằng cách nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển rồi dùng tiền này để mua đất, mua cổ phần, mở sổ tiết kiệm…

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa vì vậy bị đề nghị truy tố về 2 tội danh rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đáng chú ý, để sai phạm có thể xảy ra và kéo dài trong khoảng thời gian trên, cơ quan công an xác định Công ty Lilama được sự "hậu thuẫn" từ hàng loạt cán bộ cấp cao của tỉnh Lào Cai, thông qua việc ký các văn bản trái pháp luật, giúp công ty khai thác và bán quặng.

Những cán bộ này gồm: Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai…

Các bị can nêu trên cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra cáo buộc vào giáp tết Nguyên đán năm 2015, bị can Thừa mang 5 tỉ đồng đến biếu ông Vịnh để cảm ơn. Số tiền này được cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chi tiêu cá nhân hết, đến nay không thu giữ được.

Một điểm khai thác khoáng sản tại xã Đồng Tuyển do Công ty Lilama thực hiện vào tháng 8.2013 CTV

Kê biên khối tài sản cực lớn

Ngoài hành vi phạm tội của nhóm 15 bị can, một tình tiết đáng chú ý trong vụ án, đó là tài sản bị cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa với số lượng cực lớn.

Đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa, lực lượng chức năng kê biên 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất (nhà vợ chồng bị can Thừa đang ở) tại P.Bắc Cường (TP.Lào Cai); kê biên thửa đất rộng 301 m2 cùng một thửa đất khác đã xây nhà ở H.Bảo Thắng, đều đứng tên ông Thừa; kê biên thửa đất rộng 262,5 m2 tại P.Lào Cai (TP.Lào Cai), do vợ chồng con trai bị can Thừa đang sử dụng để kinh doanh.

Cơ quan điều tra còn tạm giữ một chiếc ô tô BMW X6 đứng tên bị can Thừa, số tiền hơn 3 tỉ đồng có liên quan và hơn 4 triệu cổ phần (tương đương gần 41 tỉ đồng) thuộc sở hữu của ông Thừa tại Công ty đồng Tả Phời - Vinacomin.

Đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 100 m2 và nhà xây trên đất, địa chỉ tại P.Cốc Lếu (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương, tài sản kê biên bao gồm diện tích đất rộng 179,9 m2 và nhà xây trên đất tại P.Cốc Lếu (TP.Lào Cai), cấp cho ông Dương; diện tích đất rộng 560,5 m2 và nhà biệt thự tại P.Bắc Lệnh (TP.Lào Cai), cấp cho vợ chồng ông Dương.

Đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng, cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 263,1 m2 cùng nhà xây trên đất tại P.Bắc Cường (TP.Lào Cai) cấp cho ông Hưng; 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội đứng tên vợ chồng ông Hưng. Công an còn phong tỏa số tiền hơn 1,8 tỉ đồng trong tài khoản của ông Hưng, gửi tại 2 ngân hàng.

Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền 200 triệu đồng do gia đình bị can nộp để khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, cơ quan điều tra tạm giữ tổng số tiền hơn 184 tỉ đồng của Công ty Apatit Việt Nam nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để khắc phục hậu quả…