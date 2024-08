Kẻ chém 20 nhát vào cô gái cướp SH khai 'không muốn giết người, lỡ tay'!?

Ngày 16.8.2024, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi) mức án tử hình về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình và bồi thường 359 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên án tử hình về tội giết người MỸ DIỆP

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tâm là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương nên phải xử lý nghiêm để phòng ngừa chung.

Đại diện hợp pháp của bị hại là mẹ ruột L.T.H.H (55 tuổi) đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội, yêu cầu bị cáo bồi thường 359 triệu đồng tiền mai táng và cấp dưỡng.

Theo cáo trạng, ngày 5.1.2024, chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang) được nhờ đến trông coi quán cà phê của người quen tại H.Hóc Môn, TP.HCM.

Do thiếu nợ, sáng 6.1, bị cáo Tâm nảy sinh ý định đi cướp xe máy, chuẩn bị 1 cây rựa, giấu sau lưng, rồi lái xe đến tiệm sửa xe ở H.Củ Chi bán xe máy được 600.000 đồng, sau đó đi bộ lang thang.

Khi đến quán nước H.Hóc Môn, bị cáo Tâm thấy chị C. ngồi trước cửa, bên trong có 1 xe máy hiệu Honda SH Mode liền giả vờ hỏi thăm, xin vào quán đi vệ sinh rồi khóa cửa chính lại.

Lập tức, người này dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu, lưng, vai và hai tay khiến chị C. gục xuống. Bị cáo Tâm liền cướp xe và 2 triệu đồng tiền mặt, rồi bỏ trốn vào rừng rậm thuộc Long An, 3 ngày sau thì bị bắt giữ. Kết quả điều tra xác định có hơn 20 vết nứt vùng đầu nạn nhân.

Tại tòa, bị cáo Tâm thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, khai nhận do nợ tiền xã hội đen, bị hù dọa sẽ chém người thân nếu không trả nợ, nên mới làm liều.

Bị cáo Tâm nói khi chém nhát thứ 2 vào đầu, chị C. vẫn còn đứng lên chống cự nên mới chém thêm, không muốn giết người, chỉ lỡ tay. Sau khi cướp, bị cáo chưa nghĩ đến chuyện bán xe lấy tiền liền mà chạy trốn vào rừng. Vì không biết chữ, bị cáo không biết tên đường, cứ trốn cho tới lúc bị bắt giữ.

Quá trình lẩn trốn sau khi giết người, bị cáo Tâm khai 3 ngày hái ổi, trái cây ăn, uống nước trong lu, trong mương để cầm cự.

Trước đó, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Long An chia nhau vạch lùm cây, sử dụng chó nghiệp vụ và flycam lùng sục các điểm khả nghi trong bụi rậm để truy bắt bị cáo Tâm.