Kẻ gây ra cái chết của người mẫu Christy Giles lãnh 146 năm tù

David Pearce (trái) gây nên cái chết của người mẫu Christy Giles và bạn của cô vào năm 2021 khiến dư luận Mỹ xôn xao ẢNH: AP, INSTAGRAM NV

The Hollywood Reporter đưa tin, thẩm phán Tòa Thượng thẩm Los Angeles (Mỹ) đã tuyên án vào hôm 30.10, sau khi David Pearce bị kết tội hai tội danh giết người cấp độ một liên quan đến cái chết của của người mẫu Christy Giles (24 tuổi) và bạn của cô là kiến trúc sư Hilda Cabrales-Arzola (26 tuổi). Ngoài ra, Pearce cũng bị kết tội hiếp dâm và các hành vi tấn công tình dục đối với 7 phụ nữ khác từ năm 2007 đến năm 2021, phía công tố cho hay.

Trang này cho biết David Pearce tự nhận mình là một "chuyên gia trong ngành giải trí" nhưng thực tế không có thành tích nào nổi bật còn People nhắc đến Pearce với tư cách là một nhà sản xuất ở Hollywood.

Cái chết của Christy Giles và Hilda Cabrales-Arzola

Theo cáo trạng được People chia sẻ, David Pearce đã gặp Christy Giles và Hilda Cabrales-Arzola tại một bữa tiệc trong nhà kho ở khu Đông Los Angeles (Mỹ) vào rạng sáng 13.11.2021. Khoảng hai tiếng sau đó, hai phụ nữ này cùng Pearce và những người khác đến căn hộ của anh ta ở khu Beverly Hills. Tại đây, hắn đã cung cấp chất kích thích GHB và fentanyl cho các nạn nhân. Công tố viên cho biết Cabrales-Arzola đã đặt dịch vụ gọi xe trong vòng 35 phút sau khi đến căn hộ của Pearce nhưng cô không lên xe.

Hai nạn nhân Christy Giles và Hilda Cabrales-Arzola ẢNH: JAN CILLIERS

Cảnh sát tiết lộ, vài giờ sau, David Pearce và bạn cùng nhà của anh ta là nam diễn viên Brandt Osborn đã thả hai cô gái này bên ngoài hai bệnh viện riêng biệt. Giles được phát hiện đã tử vong bên ngoài một bệnh viện ở khu vực Culver City do sử dụng hỗn hợp chất kích thích: cocaine, fentanyl, ketamine và GHB. Mẹ của nữ người mẫu chia sẻ với CBS 48 Hours: "Tôi chỉ được thông báo: 'Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bà rằng cô Giles đã bị bỏ lại bên ngoài bệnh viện của chúng tôi, như một túi rác vậy… Cô ấy đã không qua khỏi'". Bà cho biết sự việc khiến mình "sụp đổ hoàn toàn".

Về phần Cabrales-Arzola, cô được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên ngoài Kaiser Permanente West Los Angeles. Theo KNX News, cô đã được rút máy thở sau khi bị suy đa tạng do cocaine, thuốc lắc và các loại ma túy chưa xác định khác được tìm thấy trong cơ thể.

Christy Giles bị bỏ lại bên ngoài một bệnh viện tại Los Angeles (Mỹ). Khi được phát hiện, cô đã tử vong ẢNH: INSTAGRAM NV

David Pearce bị bắt vào tháng 12.2021 và bị truy tố vào tháng 7.2022 vì liên quan đến cái chết của hai nạn nhân. KNX News đưa tin, Phó công tố viên Seth Carmack đã đề cập với bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử Pearce rằng anh ta đã chuốc thuốc những phụ nữ này "nhằm tạo điều kiện cho việc tấn công tình dục". Theo nguồn tin, Carmack cho biết: "Bị cáo là kẻ hiếp dâm và bây giờ hắn ta là kẻ giết người".

Tại Mỹ, việc tội phạm phải lãnh án tù có thể kéo dài hàng trăm năm là điều khá phổ biến trong các vụ án nghiêm trọng. Lý do là luật pháp nước này không quy định phải tổng hợp nhiều hình phạt thành hình phạt chung. Mỗi tội danh riêng biệt sẽ có mức án riêng và khi một người bị kết án nhiều tội, tòa được quyền quyết định phương thức chấp hành án phạt là song song hay nối tiếp.

Ví dụ một người phạm 2 tội giết người (giả sử mỗi tội 50 năm tù) và 3 tội hiếp dâm (giả sử mỗi tội 15 năm tù), thì tổng cộng hắn phải lãnh 145 năm tù, nếu bị tuyên phạt nối tiếp. Mức án tù dài không tưởng ấy thường được đặt ra nhằm đảm bảo kẻ phạm tội không bao giờ được ra tù. Còn khi tuyên phạt song song, tội phạm sẽ chịu án tù chung (có thời gian ngắn hơn) cho tất cả tội danh.