Kẻ hành hung cô gái sau va quệt giao thông sẽ đối mặt án tù?

Dư luận bức xúc vụ việc một cô gái bị Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ở H.Nhà Bè, TP.HCM) hành hung sau va quệt giao thông trên đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM). Nhiều người lên án hành vi côn đồ nói trên và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương.

"Đừng nóng nảy, mất kiểm soát như tôi"

Lúc 7 giờ 20 phút ngày 9.12, chị Q.T.T.A (23 tuổi, ở Q.1) chạy xe máy trên đường Khánh Hội (hướng Q.7 đi Q.4), lúc qua địa bàn P.4 (Q.4) thì va quệt với đuôi xe máy do Khoa điều khiển cùng chiều. Nguyên nhân va quệt là lỗi do Khoa đã ép xe máy cô gái vào lan can giữa đường.

Bùi Thanh Khoa tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lúc này, Khoa dừng xe, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu chị A. Khi chị A. ngã vào lan can giữa đường, Khoa tiếp tục đánh vào đỉnh đầu của chị A. và dùng chân đạp vào mặt chị.

Chị A. đứng dậy, Khoa tiếp tục dùng tay đánh vào người chị A., cho đến khi có người đi đường can ngăn thì Khoa mới dừng lại rồi lên xe bỏ đi.

Sau khi bị Khoa đánh gây thương tích, chị A. đến Công an P.4 trình báo sự việc và đến Bệnh viện Q.4 để khám vết thương. Bệnh viện Q.4 xác định chị A. bị chấn thương, sưng vùng gò má phải, bầm niêm mạc miệng vùng môi.

Chị A. có đơn yêu cầu giám định thương tích và xử lý hình sự đối với Khoa. Công an đã thu thập camera và tiếp nhận lời khai từ một số nhân chứng.

Vào cuộc truy xét, ngày 10.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 đã bắt khẩn cấp Khoa khi đang ở nhà tại H.Nhà Bè để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 nhận định hành vi của Khoa thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật. Sự việc Khoa đánh người được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra sự bức xúc trong dư luận, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại cơ quan công an, Khoa nói sau va quệt, bản thân đã bực tức, không kiềm chế được cảm xúc nên đánh, gây thương tích cho chị A. Ngoài ra, Khoa cho hay hành động của mình còn gây ra ách tắc giao thông, ảnh hưởng người đi đường.

"Tôi thấy hành vi của tôi côn đồ, gây mất trật tự công cộng. Bản thân tôi thấy rất hối hận và rất mong được pháp luật khoan hồng, cho tôi có cơ hội gần lại với môi trường xã hội. Tôi có lời nhắn các bạn trẻ đừng nóng nảy để mất kiểm soát, để sự việc đi quá xa như tôi, để rồi phải trả giá. Đây là bài học tôi phải ghi nhớ", lời hối tiếc, bày tỏ thái độ ăn năn của Khoa tại cơ quan công an.

Mức án nào cho hành vi côn đồ?

Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) nhìn nhận hành vi của Bùi Thanh Khoa đã tác động trái phép, trực tiếp đến thân thể của bị hại là chị A. Đây là hành vi cố ý gây thương tích.

Camera ghi lại vụ một cô gái bị hành hung dã man sau va quệt giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cơ quan chức năng cần giám định tỷ lệ thương tích của bị hại, nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% - 30% thì Khoa có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, dù chỉ là va quệt bình thường trong giao thông, Khoa nhận thức hành vi có thể gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho nạn nhân nhưng vẫn thực hiện. Sau khi thực hiện hành vi hành hung, Khoa bỏ mặc bị hại, rời đi.

Vì vậy, nếu tỷ lệ thương tích của chị A. chưa đến 11%, nhưng với hành vi có tính chất côn đồ, Khoa vẫn phải đối mặt với mức án tương tự.

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Khắc Trung Hiên (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, Khoa còn phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh của chị A.

Cùng quan điểm, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Công ty luật HPL và cộng sự, Đoàn luật sư TP.HCM) đánh giá hành vi của Khoa đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 mà không cần xét đến tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Đối với tội danh này, Khoa có thể phải chịu mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù, thậm chí nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị A. nặng hơn, Khoa còn có thể đối mặt với mức án lên đến 14 năm tù.

Ngoài ra, hành vi trên của Khoa còn đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, bởi Khoa đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động chung của công cộng, khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị cản trở, gây ra sự hoang mang, khó chịu cho nhiều người đi đường.

Như vậy, hành vi của Khoa đã xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn của xã hội tại đoạn đường này. Đối với tội danh này, Khoa có thể đối mặt với mức án cao nhất đến 7 năm tù.