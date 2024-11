Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ghi lại các cảnh đạp ngã xe máy người đi đường ở TP.HCM, khiến nạn nhân té ngã, bị thương.

Chứng kiến những vụ việc nói trên, nhiều người phẫn nộ, lên án hành vi nguy hiểm, có tính chất côn đồ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương.

Cụ thể, chiều 20.11, H.M.T (19 tuổi, ở Q.Bình Tân) chạy xe máy chở bạn gái trên đường Hương Lộ 3 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) thì gặp một nam tài xế chạy xe máy chở thùng hàng.

Lúc này, T. từ phía sau, tăng tốc vượt lên rồi bất ngờ đạp vào đầu xe máy nam tài xế đang chạy cùng chiều. Vụ việc làm làm tài xế cùng xe máy loạng choạng rồi ngã nhào giữa đường, bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, đường đông xe qua lại nhưng may mắn mọi người kịp giữ khoảng cách. Sau vụ việc, T. bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an Q.Bình Tân vào cuộc truy xét, nhanh chóng đưa T. về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, T. khai lý do đạp ngã xe máy nam tài xế là vì suýt xảy ra va chạm nên T. bực tức.

Camera ghi lại vụ đạp ngã xe máy người đi đường ở Q.Bình Tân, TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cũng hành vi tương tự, 4 ngày sau (trưa 24.11) trên đường ĐT 2-7 (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM), xảy ra vụ người đàn ông chạy xe máy, áp sát, vung chân đạp vào người một nam sinh lớp 10 đang chạy xe máy cùng chiều.

Cú đạp mạnh khiến xe máy và nam sinh văng vào hàng ghế đá bên đường. Nạn nhân bị thương, xe máy và ghế đá hư hỏng. Người đàn ông cho rằng nam sinh khi đi ngang đã "nhìn đểu" mình; do bực tức, mất bình tĩnh nên đã thực hiện hành vi đạp vào nam sinh nhằm "cảnh cáo".

Cần xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ đạp ngã xe

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Công ty luật HPL và cộng sự, Đoàn luật sư TP.HCM) đánh giá, xét về mặt động cơ, hành vi của 2 người nói trên đều xuất phát từ sự bực tức, nóng giận khi tham gia giao thông, mang tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác. Bởi lẽ, khi thực hiện hành vi, cả 2 đều ý thức được hành vi sẽ gây nguy hiểm cho các nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Những hành vi trên tùy vào mức độ nguy hiểm, hoàn cảnh xảy ra vụ việc mà có thể bị xem xét truy tố về tội cố ý gây thương tích quy định tại điều 134 bộ luật Hình sự 2015.

"Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% - 30% hoặc dưới 11% nhưng mang tính chất côn đồ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm", luật sư Huyền dẫn luật.

Ngoài ra tùy theo tỷ lệ thương tật, tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi mà mức hình phạt có thể được nâng lên từ trên 2 năm đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân. Thậm chí nếu xảy ra hậu quả chết người thì có thể xử lý tội giết người quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự 2015.

Vụ đạp xe máy nam sinh lớp 10 ở H.Hóc Môn, TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tương tự, luật sư Nguyễn Khắc Trung Hiên (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, trong 2 trường hợp nói trên, 2 người thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, hung hăng, sẵn sàng trả đũa mặc cho hậu quả chỉ vì những lý do hết sức bình thường. Với tình tiết này, 2 người thực hiện hành vi đạp ngã xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Trường hợp cơ quan công an quyết định không khởi tố thì với hành vi trên, 2 người nói trên vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 5 - 8 triệu đồng với cùng hành vi như trên.

Bên cạnh đó, cơ quan công cần đánh giá tài sản bị thiệt hại (xe máy, ghế đá bị hư hỏng) để xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Như vậy, những hành vi trên đều là những hành vi đáng bị lên án, cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục ý thức người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay; đồng thời ngăn chặn những hành động tương tự có thể xảy ra trong tương lai.