Tối 18.11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh sau hơn một tháng đăng quang tại Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực cùng ngày.

Theo ban tổ chức, trước khi bị thu hồi danh hiệu, Quỳnh Anh từng bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong 6 tháng sau lùm xùm liên quan đến nhóm chat nói xấu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô được cho tiếp tục tham dự một số sự kiện khi chưa thống nhất với Công ty cổ phần giải trí Five6. Ban tổ chức cũng đề cập việc nữ người mẫu xuất hiện tại sự kiện công bố hợp đồng độc quyền với một đơn vị quản lý khác. Theo ban tổ chức, những sự việc này ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết gắn với danh hiệu.

Sau khi bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh được công ty quản lý định hướng tiếp tục phát triển sự nghiệp thời trang và tham gia các dự án cộng đồng ẢNH: NVCC

Sau khi bị tước vương miện, Quỳnh Anh ra sao?

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội. Cô được biết đến từ khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, sau đó đoạt quán quân Supermodel me năm 2021. Tại Miss Universe Vietnam 2024, cô giành danh hiệu á hậu 1. Hai năm sau, nữ người mẫu trở lại cuộc thi và đăng quang trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng.

Trước quyết định thu hồi vương miện, Rina Kim, CEO SIGNÉ, cho biết phía công ty quản lý Quỳnh Anh vô cùng bất ngờ và tiếc nuối. Đại diện SIGNÉ cũng đề cập những vấn đề công ty mong được làm rõ và định hướng hoạt động của nữ người mẫu sau khi rời danh hiệu.