Kế hoạch đảo lộn bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

Theo truyền thông Mỹ, No Labels đang theo đuổi một chiến dịch có khả năng tạo ra cục diện đặc biệt nếu màn tái đấu Trump - Biden trở thành hiện thực.



Chiến dịch này theo đuổi kịch bản - được đánh giá khó có khả năng xảy ra - là cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ năm 2024 sẽ không chỉ có 2 ứng viên của 2 chính đảng lớn Dân chủ và Cộng hòa. Ứng viên thứ ba có thể xoay chuyển thế trận ở những bang quan trọng hoặc tạo ra tình huống không ai giành được 270 phiếu đại cử tri, mức tối thiểu để đắc cử tổng thống, dẫn đến việc Hạ viện Mỹ sẽ là nơi quyết định chiến thắng.

"Người Mỹ muốn có nhiều sự lựa chọn hơn là chứng kiến cuộc đua tổng thống năm 2020 tái diễn", báo The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời ông Ben Chavis, đồng chủ tịch quốc gia của No Labels.

"Tấm vé đoàn kết"

Theo các tường thuật trên truyền thông Mỹ, No Labels (tạm dịch: Không Nhãn hiệu) là một tổ chức phi lợi nhuận 13 năm tuổi, có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ) và theo đuổi đường lối trung dung về chính trị. Với ngân sách 70 triệu USD, tổ chức cam kết sẽ thu thập đủ chữ ký để đáp ứng điều kiện đưa ứng viên của mình tăng phiếu bầu ở toàn bộ 50 bang của Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2024. No Labels tuyên bố nỗ lực của họ là "chính sách bảo hiểm" đề phòng trường hợp 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đưa ra những đề cử "không thể chấp nhận được", theo báo The Washington Post.

Tổ chức No Labels đang gây lo ngại cho hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ AFP

Cho đến nay, No Labels đã được phép xuất hiện trên lá phiếu ở các bang Arizona, Alaska, Colorado, Oregon và Utah, theo WSJ. Tổ chức cho biết họ sẽ đánh giá cơ hội tranh cử tổng thống sau "Ngày Siêu thứ ba", cột mốc quan trọng của mùa bầu cử ở Mỹ khi hàng loạt bang tổ chức bầu cử sơ bộ (rơi vào ngày 5.3 trong năm 2024). Nếu No Labels nhận thấy họ có khả năng thắng phiếu đại cử tri (số lượng được phân bổ theo số nghị sĩ quốc hội của từng bang), họ sẽ công bố ứng viên tổng thống và phó tổng thống tại hội nghị dự kiến diễn ra ở Dallas (thuộc bang Texas của Mỹ) vào tháng 4.2024. Cặp đôi tranh cử này dự trù bao gồm một người của đảng Dân chủ và một người của đảng Cộng hòa, hiện đang được No Labels quảng bá là "tấm vé đoàn kết".

Buộc tội con trai Tổng thống Biden có ảnh hưởng gì bầu cử Mỹ 2024?

Những nhân vật liên quan đến No Labels hầu hết là người có chủ trương ôn hòa ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Ngoài ông Chavis theo đảng Dân chủ, các đồng chủ tịch quốc gia khác bao gồm 2 cựu thống đốc bang theo đảng Cộng hòa và cựu thượng nghị sĩ Joe Lieberman của bang Connecticut, người rời bỏ đảng Dân chủ để trở thành chính khách độc lập.

Kẻ phá bĩnh ?

No Labels chưa đưa ra quan điểm về các vấn đề lớn gây chia rẽ tại Mỹ, dù tuyên bố tính chất lưỡng đảng và đường lối trung dung là những giá trị chính của mình. Tuy nhiên, tổ chức này đã gây lo ngại cho cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa, nhất là trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả ông Biden lẫn ông Trump đều nhận về tỷ lệ không hài lòng ở mức cao. Nhiều chiến lược gia ở cả hai phe đã bắt đầu gọi No Labels là "kẻ phá bĩnh".

Sự lo lắng của đảng Dân chủ là có cơ sở vì một trong các kịch bản có thể xảy ra, dù khả năng rất thấp, là ứng viên của No Labels có thể tước đi của đảng này một số lượng phiếu từ nhóm cử tri trung dung đủ để giúp phe Cộng hòa giành chiến thắng, theo tạp chí New York. Phe Dân chủ ở bang Arizona đã khởi kiện để loại No Labels ra khỏi lá phiếu, và dự kiến sẽ có nhiều vụ kiện tương tự ở các bang khác.