Kế hoạch 'lăng xê' con gái 13 tuổi của vợ chồng Victoria Beckham

Ngay từ khi mới lọt lòng, Harper Seven Beckham đã quen với sự chú ý từ công chúng. Cô bé có cha là biểu tượng bóng đá nổi tiếng David Beckham và mẹ là ngôi sao nhóm nhạc Spice Girls kiêm nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. Harper Seven Beckham đã chứng kiến 3 anh trai của mình tạo dựng tên tuổi sự nghiệp và giờ đây đã đến lượt cô bé.

Harper Seven Beckham sắp trở thành một ngôi sao thực thụ nhờ sự giúp đỡ từ cha mẹ nổi tiếng của mình ẢNH: TATLER

Cô bé 13 tuổi này chưa có tài khoản mạng xã hội riêng, nhưng các thành viên nhà David Beckham thường xuyên chia sẻ ảnh của Harper Seven Beckham với truyền thông kèm theo hashtag #HarperSeven để lan tỏa sự nổi tiếng.

Victoria cũng đã có một động thái lớn trong việc đảm bảo tương lai cho Harper Seven Beckham khi cô thành lập một doanh nghiệp có tên là H7B Limited. Theo The Sun, doanh nghiệp này sẽ chuyển bất kỳ khoản thu nhập nào trong tương lai cho Harper Seven Beckham. Victoria và một luật sư được liệt kê là giám đốc của doanh nghiệp. Cô bé tuổi teen có thể sớm kiếm được hàng triệu USD từ các hợp đồng thương hiệu lớn cũng như tiềm năng tạo ra thương hiệu cho riêng mình.

David Beckham chia sẻ anh chiều chuộng, thân thiết con gái út hơn so với 3 người con trai ẢNH: INSTAGRAM DAVIDBECKHAM

Harper Seven Beckham đã chia sẻ những hy vọng lớn lao của mình cho tương lai trong một video do Victoria đăng tải. Cô bé viết "mong muốn tạo ra một thương hiệu tuyệt vời khi tôi lớn lên và hy vọng mọi người đều sống hạnh phúc".

David Beckham cũng ám chỉ rằng Harper Seven Beckham sẵn sàng bước vào ánh đèn sân khấu khi cựu danh thủ phát biểu tại Hội nghị RTS London: "Tôi có 3 cậu con trai mà rất nhiều người quan tâm và 1 cô con gái xinh đẹp nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên vẫn chưa đâu, mọi chuyện có thể sắp thay đổi".

Cô bé 13 tuổi được công chúng yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn dễ thương. Harper Seven Beckham thường xuyên được theo chân cha mẹ xuất hiện trong các sự kiện danh tiếng ẢNH: INSTAGRAM VICTORIABECKHAM

Một nguồn tin thân cận đã thảo luận về tương lai của Harper Seven Beckham với The Sun: "Hiện tại, đây hoàn toàn là vấn đề hành chính. David và Victoria không có kế hoạch ngay lập tức cho bất kỳ điều gì mang tính thương mại. Đây chỉ đơn giản là một lựa chọn thú vị và vui vẻ cho Harper trong tương lai. Victoria và David có thể nhìn thấy tiềm năng của cô bé và 'bánh xe đang chuyển động chậm rãi' để cô bé xây dựng con đường sự nghiệp của riêng mình".