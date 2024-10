Kim Tae Ri và loạt sao nữ gây chú ý trong 'Jeong Nyeon: Ngôi sao vụt sáng'

Trước Jeongnyeon: The Star Is Born, Shin Ye Eun được yêu thích nhờ sự biến hóa đa dạng trên màn ảnh trong những phim Tuổi 18, Hơn cả tình bạn, Sự trả thù của người thứ ba, Quán trọ tình yêu, hai mùa The Glory… Cô cũng ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, vóc dáng thon thả săn chắc