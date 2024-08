Kế hoạch tái hợp Spice Girls bị hủy bỏ do mâu thuẫn giữa các thành viên

Theo thông tin trước đó, nhóm nhạc Spice Girls gồm 5 thành viên: Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Melanie C), Emma Bunton, Geri Halliwell và Victoria Beckham đang thảo luận về việc quay lại đường đua âm nhạc sau thành công của những lần comeback trước đó.

Geri Halliwell và Mel B đã có một cuộc cãi vã căng thẳng liên quan đến Christian Horner - chồng của Geri THESUN

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị "đổ bể" sau khi có thông tin cho rằng Geri và Mel B đã xảy ra mâu thuẫn trong một vụ việc liên quan đến Christian Horner - chồng của Geri. Christian Horner là CEO của đội đua xe F1 Red Bull.

Đầu năm nay, ông vướng vào cáo buộc khi có những hành vi không đúng mực với một nữ trợ lý. Tuy nhiên, tay đua 51 tuổi đã dứt khoát phủ nhận mọi tố cáo chống lại mình. Bà xã Geri đã bật khóc khi tin tức này nổ ra nhưng vẫn quyết tâm ủng hộ và đứng về phía chồng mình. Sau đó, Christian đã được minh oan trong một cuộc điều tra nội bộ.



Một nguồn tin nói về lý do bất hòa của 2 thành viên Spice Girls là do Mel B luôn chế giễu và khiến Geri không thể chịu đựng thêm: "Geri đã phải giải quyết quá nhiều chuyện từ scandal của chồng mình và đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn cho cô ấy. Những lời chế nhạo từ Mel B nhắm vào Christian Horner khiến Geri mất hoàn toàn kiên nhẫn".

Phát biểu với tờ DailyMail, nguồn tin nói thêm: "Geri đã rời đi và nếu không có cô ấy, chuyện tái hợp của Spice Girls sẽ không thể xảy ra. Trong quá khứ, Geri từng là linh hồn và động lực của nhóm, nhưng hiện tại cô ấy không muốn làm việc với Mel B chứ đừng nói đến việc đứng chung trên một sân khấu".

Khi còn hoạt động trong nhóm Spice Girls, cặp đôi từng là bạn bè thân thiết THESUN

Đây không phải lần đầu tiên Mel B "xỉa xói" người bạn cùng nhóm. Trước đó, nữ ca sĩ từng tham gia một cuộc phỏng vấn và tuyên bố rằng Geri đã nói dối về tuổi thật của mình. Mel B khẳng định với MC Olivia Attwood rằng mình không chắc chắn 100% Geri có thực sự sinh năm 1972 hay không. Chia sẻ nghi ngờ của mình trên chương trình So Wrong It's Right, Mel B nói đùa: "Không một ai biết Geri bao nhiêu tuổi. Cô ấy luôn cất kỹ hộ chiếu của mình".



Trong tiệc sinh nhật của Victoria Beckham diễn ra hồi tháng 4 năm nay, Spice Girls đã tụ họp đông đủ nhưng khi nhóm nhạc bước lên sàn nhảy biểu diễn, Geri cố gắng tránh xa Mel B nhất có thể. Người trong cuộc khẳng định Mel B muốn dùng bữa tiệc này như một cơ hội để xoa dịu và làm lành với Geri, nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi.