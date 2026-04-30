Kế hoạch thu hồi hơn 1.200 tỉ vốn tạm ứng tránh thất thoát của Cà Mau

Ngày 30.4, PV Thanh Niên nhận được văn bản phúc đáp do ông Nguyễn Hữu Trường, Phó giám đốc Sở Tài chính Cà Mau, ký ban hành trả lời về kế hoạch thu hồi hơn 1.200 tỉ đồng vốn tạm ứng tại các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Cà Mau đưa ra kế hoạch thu hồi hơn 1.200 tỉ đồng theo hướng bám sát khối lượng, tiến độ thực hiện và quy định hiện hành về tạm ứng, thanh toán. Đây được xem là giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dòng tiền, tránh kéo dài tình trạng "treo" vốn tại các dự án.

Dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai khởi công năm 2018 nhưng hiện mới đạt khoảng 19% khối lượng. Chủ đầu tư cho nhà thầu tạm ứng 35 tỉ đồng, đến ngày 4.1.2026 vẫn chưa thu hồi được ẢNH: G.B

Với các nhiệm vụ, dự án chưa hoàn thành, việc thu hồi tiền tạm ứng được xác định dựa trên khối lượng thực hiện và tiến độ thi công. Phần vốn đã ứng sẽ được đối chiếu, khấu trừ dần trong quá trình thanh toán, bảo đảm thu hồi đúng quy định.

Đối với các công việc thực hiện theo hợp đồng, khi vốn tạm ứng quá hạn thu hồi theo cam kết mà nhà thầu chưa thực hiện, chủ đầu tư phải chủ trì phối hợp với cơ quan thanh toán để thu hồi, hoàn trả ngân sách. Trường hợp chậm thu hồi, cơ quan thanh toán sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hoặc đề nghị kích hoạt bảo lãnh hoàn trả từ tổ chức tín dụng khi nhà thầu vi phạm nghĩa vụ sử dụng vốn tạm ứng.

Một điểm siết đáng chú ý nằm ở các khoản tạm ứng cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Số tiền chưa chi trả cho người thụ hưởng khi quá hạn phải được chuyển toàn bộ về tài khoản của chủ đầu tư tại cơ quan thanh toán. Nếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ không chuyển trả, cơ quan thanh toán sẽ trực tiếp trích từ tài khoản của đơn vị này để hoàn về tài khoản chủ đầu tư. Sau 1 năm kể từ thời điểm chuyển tiền mà vẫn chưa chi trả, chủ đầu tư buộc phải hoàn trả ngân sách; nếu không thực hiện, cơ quan thanh toán sẽ chủ động trích tài khoản để thu hồi.

Với các công việc không thông qua hợp đồng, nếu vốn tạm ứng quá hạn mà chưa được thu hồi, cơ quan thanh toán sẽ yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả. Trường hợp có lý do khách quan được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài, thời hạn thu hồi có thể được giãn. Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ thời điểm phải hoàn trả mà chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, cơ quan thanh toán sẽ trích trực tiếp từ tài khoản của chủ đầu tư để nộp ngân sách, đồng thời giảm trừ số vốn đã tạm ứng của dự án.

Hiện tổng số vốn tạm ứng tại các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã vượt 1.200 tỉ đồng, nhưng phần lớn các dự án đến nay chưa hoàn thành thi công và chưa quyết toán.