'Kẻ hủy diệt' Arnold Schwarzenegger tiết lộ cách kết thúc mối thù với Sylvester Stallone

Arnold Schwarzenegger từng có mối thù trong quá khứ với "Rambo" Sylvester Stallone.

"Chúng tôi ghét nhau", nam diễn viên kiêm chính trị gia 77 tuổi chia sẻ với Andy Cohen trong chương trình Radio Andy của SiriusXM.

Arnold Schwarzenegger (tra1i) từng có mối thù trong quá khứ với Sylvester Stallone ẢNH: AP

Schwarzenegger và Stallone (78 tuổi) nổi tiếng là những người bất đồng quan điểm trong suốt những năm 1980 khi họ nổi lên như những ngôi sao phim hành động. Tuy nhiên, họ đã trở thành bạn bè, cùng nhau đóng trong Escape Plan năm 2013 và một số phần của loạt phim The Expendables.

Arnold Schwarzenegger làm lành với Sylvester Stallone nhờ... kinh doanh

"Chúng tôi công kích lẫn nhau, làm những điều khó chịu và nói những điều khó nghe về nhau. Đó là sự ngu ngốc", ngôi sao loạt phim Terminator nhớ lại. Ông nói thêm rằng sự hòa giải của họ bắt đầu bằng một dự án kinh doanh bất ngờ.

"Đột nhiên, tôi làm việc với Robert Earl và Keith Parish để tạo ra chuỗi nhà hàng Planet Hollywood", Schwarzenegger giải thích. "Điều tiếp theo là tôi nhận được một cuộc gọi từ luật sư của mình, cũng là luật sư của Sylvester. Ông ấy nói: 'Arnold, có chỗ nào cho Sylveton ở Planet Hollywood không?'. Tôi nghĩ, 'đó thực sự là một ý tưởng hay, vì có thể đưa chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi muốn điều này. Vào thời điểm đó, tôi đã thoát khỏi sự điên rồ của mình".

Chuỗi nhà hàng Planet Hollywood ra mắt tại thành phố New York vào năm 1991 với sự hậu thuẫn của Schwarzenegger, Stallone và nhiều ngôi sao hạng A khác.

Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis và Sylvester Stallone (từ trái sang) trong phim The Expendable 2 ẢNH: IMDB

"Chắc chắn rồi, chúng tôi đã làm được. Bruce Willis trở thành cổ đông của Planet Hollywood. Whoopi Goldberg, Chuck Norris cũng là thành viên sáng lập Planet Hollywood. Đó thực sự là dàn diễn viên quốc tế", ngôi sao Hollywood nói về sự hợp tác với Sylvester Stallone.

Trong thời gian "đấu đá", 2 ngôi sao đều nhìn lại trải nghiệm này bằng góc nhìn khác. Tại cuộc phỏng vấn chung TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons phát sóng vào tháng 4.2024, Stallone thừa nhận rằng khi Schwarzenegger xuất hiện, ông đã phản ứng bằng cách nghĩ rằng "anh ấy là đối thủ cạnh tranh, mối đe dọa của mình. Ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi như nổ tung".

Schwarzenegger đồng tình: "Không có gì sai cả. Anh ấy đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp vì tôi có động lực, mục tiêu để theo đuổi".

Phần 2 của bộ phim hài hành động Fubar của Arnold Schwarzenegger ra mắt trên Netflix vào ngày 12.6. Một trong những dự án sắp tới của ông là The Man with the Bag, trong đó Arnold vào vai ông già Noel.