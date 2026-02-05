Kẻ mưu sát ông Trump lãnh án tù chung thân

Thẩm phán Aileen Cannon ngày 4.2 tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Ryan Routh (59 tuổi), người đã bị kết tội hồi tháng 9.2025 về hành động mưu sát ông Trump vào tháng 9.2024, theo AFP ngày 5.2. Ông Trump khi đó là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ.

Bị cáo Ryan Routh, người mưu sát Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AFP

Ông Routh, sống ở bang Hawaii, bị bắt vào ngày 15.9.2024 sau khi mưu sát bất thành và đang trên đường bỏ trốn. Ông Trump khi đó đang chơi golf tại thành phố West Palm Beach, bang Florida. Mật vụ Mỹ phát hiện một nòng súng trường ló ra từ hàng rào bên ngoài sân golf nên đến kiểm tra. Nhân viên Mật vụ nổ súng và ông Routh lên xe bỏ chạy, không lâu sau đó bị bắt.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy khẩu súng trường như loại AK với ống ngắm và băng đạn lớn hơn bình thường.

Bị cáo Routh tự bào chữa trong suốt quá trình xét xử dù không có chuyên môn tư pháp. Hồi tháng 9.2025, ông bị quy kết nhiều tội, gồm ám sát bất thành ứng viên tổng thống và tấn công một sĩ quan liên bang. Sau khi bị kết tội, bị cáo chộp lấy một cây viết, tính đâm vào cổ tự sát nhưng bị ngăn chặn.

Đến nay, vẫn chưa rõ động cơ gây án của bị cáo. Tại phiên tuyên án, ông Routh đã đọc tuyên bố dài đến 20 trang, khiến thẩm phán phải ngắt lời nhiều lần và yêu cầu bị cáo trình bày ngắn gọn.

Công tố viên John Shipley đề nghị án tù chung thân, cáo buộc bị cáo đã âm mưu nhiều tháng cho "vụ sát hại máu lạnh" với mục đích "lật đổ nền dân chủ Mỹ".

"Bản án của tôi hoàn toàn không quan trọng. Không có gì cản trở các người, tôi chỉ là một cái vỏ rỗng", bị cáo nói và kết thúc bài phát biểu rằng "làm hại người khác là hoàn toàn sai. Bạn phải tử tế".

Sau phiên tòa, luật sư Martin Roth của ông Routh cho biết có ý định kháng án cho thân chủ.