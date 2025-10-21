Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kẻ trộm làm gì với số châu báu bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre?
Video Thế giới

Kẻ trộm làm gì với số châu báu bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre?

La Vi
La Vi
21/10/2025 13:29 GMT+7

Giới chức Pháp hôm 20.10 cho biết nước này sẽ xem xét lại hệ thống bảo vệ các di sản văn hóa trên toàn quốc và tăng cường an ninh nếu cần, trong khi cuộc truy lùng bốn kẻ thực hiện vụ cướp táo tợn giữa ban ngày tại bảo tàng Louvre đang được tiến hành. Nhưng những tên trộm có khả năng sẽ làm gì với số trang sức bị đánh cắp?

Báo chí Pháp gọi đây là 'vụ cướp thế kỷ', sau khi bốn tên trộm lấy đi những món trang sức vô giá ngay giữa ban ngày tại Bảo tàng Louvre ở Paris.

Vậy những kẻ trộm có thể làm gì với số trang sức bị đánh cắp?

Ông Christopher Marinello, người sáng lập Tổ chức Phục hồi Nghệ thuật Quốc tế, nhận định: "Chúng không thể nào mang những thứ này đến Sotheby's hay Christie's và chúng cần tháo dỡ những món đồ đó. Điều chúng sẽ làm để che giấu là mở các món trang sức, lấy ra những viên kim cương, ngọc bích và ngọc lục bảo rồi mang chúng đến một nơi như Antwerp hoặc Tel Aviv để đánh bóng lại và tìm một thợ kim hoàn ít tò mò thắc mắc. Một khi chúng đã được cắt thành những viên đá nhỏ hơn, thì mọi chuyện coi như xong. Hết chuyện. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy những món này nguyên vẹn nữa".

Vụ cướp, diễn ra trong khoảng 6-7 phút, đã khiến Pháp phải đánh giá lại công tác đảm bảo an ninh tại các di sản văn hóa của mình.

Những kẻ trộm đã sử dụng một cần cẩu để đột nhập vào Louvre, đánh cắp các hiện vật vô giá từ khu vực trưng bày trang sức hoàng gia Pháp, trước khi tẩu thoát bằng xe máy.

Ông Marinello nhận định: "Đó là một vụ trộm được lên kế hoạch rất kỹ. Chắc chắn là vậy. Ý tôi là, manh mối duy nhất chúng để lại, mà lẽ ra phải là dấu hiệu báo động từ sớm, đó là việc những 'công nhân' đang làm việc tại bảo tàng vào chủ nhật ở Paris. Vì chẳng ai làm việc vào ngày chủ nhật lúc 9 giờ sáng ở Paris cả".

- Ảnh 1.

Chiếc vương miện mà Hoàng hậu Pháp Eugenie đội đã bị bọn trộm nhắm đến trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ở Paris hôm 19.10, nhưng đã bị rơi trong quá trình chạy trốn

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin đã chỉ trích việc vụ trộm có thể dễ dàng diễn ra và gọi đây là một sự xấu hổ quốc gia.

Vụ việc này đã gây nên nhiều chỉ trích, dù giới chức tin rằng hung thủ sẽ bị bắt. Trong khi đó, các bảo tàng trên khắp thế giới lo sợ gặp chuyện tương tự.

Ông Arthur Brand, nhà điều tra tội phạm nghệ thuật, cho biết: "Nếu Louvre còn có thể bị trộm, thì làm sao chúng tôi có thể bảo vệ chính mình? Và các bảo tàng khác sợ rằng những tên trộm địa phương biết đâu sẽ nghĩ rằng người ta đã thành công với Louvre, vậy hãy thử với bảo tàng địa phương của chúng ta. Vậy nên đó là nỗi sợ hãi lớn nhất trong thế giới bảo tàng hiện nay".

Trong khi đó, bảo tàng Louvre vẫn đóng cửa dù ban đầu dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 20.10.

"Thật tinh vi, khi sử dụng một cần cẩu và một máy cắt kính để đánh cắp những món trang sức vô giá, ít nhất là vô giá về mặt tinh thần, từ bảo tàng Louvre. Vụ trộm được thực hiện giữa ban ngày cũng thật đáng kinh ngạc, nhưng chắc bọn cướp tin rằng nếu hành xử tự nhiên thì không ai nghi ngờ, và tôi đoán chúng đã sử dụng quy tắc đó", một du khách cho hay.

Báu vật hoàng gia Pháp mất trong vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Báu vật hoàng gia Pháp mất trong vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Một nhóm trộm đã đột nhập Bảo tàng Louvre của Pháp vào ngày 19.10 và đánh cắp các trang sức vô giá từ khu vực trưng bày bảo vật hoàng gia của Pháp.

