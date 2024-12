Keanu Reeves thừa nhận trái tim vẫn rộng mở nhưng cơ thể đã qua thời đỉnh cao

Keanu Reeves đã xuất hiện trên chương trình CBS Mornings vào đầu tháng này. Nam diễn viên có đôi lời chia sẻ ngắn gọn về khả năng trở lại đóng nhân vật nổi tiếng, thừa nhận mặc dù "trái tim" anh vẫn rộng mở, nhưng cơ thể đã qua thời kỳ đỉnh cao.

"Bạn không bao giờ có thể nói không bao giờ nhưng đầu gối của tôi lúc này đang mách rằng, 'Bạn không thể làm thêm một John Wick nào nữa'", anh nói đùa về bộ phim hành động cường độ cao.

Keanu Reeves thừa nhận sức khỏe đã qua thời đỉnh cao để đóng phim hành động ẢNH: IMDB

Reeves thổ lộ: "Vì vậy, dù trái tim tôi rất muốn nhưng không biết đầu gối của tôi có thể làm được không".

Trong khi phần 5 John Wick tập trung vào cuộc đời sát thủ nổi tiếng có thể không được thực hiện, Reeves sẽ xuất hiện với vai diễn khách mời trong bộ phim sắp ra rạp From the World of John Wick: Ballerina.

Trong cuộc phỏng vấn, nam diễn viên cũng quảng bá cho tác phẩm mới nhất mình tham gia là Sonic the Hedgehog 3, trong đó anh lồng tiếng cho nhân vật phản diện Shadow của phim.

Vào tháng 3.2023, Keanu Reeves ca ngợi thành công của loạt phim khi anh dự buổi ra mắt John Wick 4 trên thảm đỏ.

Cảnh hành động trong phim John Wick 4 ẢNH: IMDB

Khi được hỏi điều gì khiến anh tiếp tục tham gia những bộ phim hành động ngay cả khi có nguy cơ chấn thương, ngôi sao phim The Matrix thừa nhận rằng chính "tình yêu" dành cho chúng đã khiến anh quay lại.

"Tôi thích hành động, tôi thích phim hành động, đặc biệt là John Wick", anh nói tiếp. Tuy nhiên, nam tài tử cũng thừa nhận đã bị "rất nhiều vết bầm tím" trong quá trình quay phim này.

Keanu Reeves vào vai John Wick trong loạt phim cùng tên kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Phần đầu tiên kể câu chuyện về một sát thủ lên đường thực hiện nhiệm vụ trả thù những tên mafia đã giết chết chú chó của anh.