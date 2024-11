Kem trị sẹo sau cắt mí nào đang được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay?

Sẹo sau cắt mí không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ. Do đó, chị em hãy tìm hiểu ngay những thông tin được chia sẻ dưới đây. Chắc chắn, các bạn sẽ ngăn ngừa và quản lý sẹo sau cắt mí.

Cắt mí có để lại sẹo không?

Nhiều chị em sau cắt mí thường chủ quan không thoa kem trị sẹo. Còn có nhiều người lại thoa kem trị sẹo ngay sau khi cắt chỉ để quản lý và ngăn ngừa sẹo tối ưu. Vậy thật sự, sau cắt mí có để lại sẹo không? Cắt mí mắt được hiểu là cắt cả mí trên và mí dưới với mục đích loại bỏ da thừa, bọng mỡ giúp tạo lại mí mắt cân xứng, thu hút hơn.

Đây là phương pháp tiểu phẫu bằng việc tạo ra vết rạch mảnh ở phần da phía trên bầu mắt hay ở mí mắt dưới và tạo thêm một mí mắt dưới sắc nét. Vậy là thủ thuật cắt mí chỉ tác động tới mô da bên ngoài. Nó chưa can thiệp vào cấu trúc bên trong nên quá trình lành thương sẽ diễn ra nhanh hơn.

Theo chuyên gia thẩm mỹ, sau cắt mí có hình thành sẹo hay không là còn phụ thuộc vào một số yếu tố chính như ứng dụng công nghệ cắt mí nào, tay nghề bác sĩ thực hiện, cơ địa của mỗi người, chế độ chăm sóc sau tiểu phẫu… Nhưng hầu hết, các trường hợp sau cắt mí thường có nguy cơ cao để lại sẹo và mức độ nặng nhẹ khác nhau thôi. Vậy nên, nên ngăn ngừa và quản lý sẹo lồi ngay sau khi cắt chỉ với kem trị sẹo chứa silicone y tế phù hợp.

Sẹo sau cắt mí có thể là sẹo lồi, sẹo phì đại và sẹo thâm. Từ 1-2 tháng đầu tiên sau cắt mí, vùng da tổn thương bắt đầu đỏ và gồ lên một chút. Sờ tay các bạn có thể cảm nhận rõ điều này chính là sẹo lồi. Nhưng theo thời gian, vết sẹo sẽ dần ổn định, phẳng hơn và mờ dần sau 6 tháng. Nó có thể không quá lộ liễu vì được giấu kín ở rãnh tự nhiên dọc theo nếp mí. Kết luận chung lại là sau cắt mí có thể để lại sẹo xấu và các bạn nên quản lý và ngăn ngừa ngay sau khi cắt chỉ với kem trị sẹo.

Khi nào có thể bôi kem trị sẹo sau cắt mí?

Vết thương sau cắt mí thường được cắt chỉ sau 5-7 ngày và thời điểm mà các mô có thể kích thích xâm lấn vào sợi chỉ. Các bạn nên giữ cho vết thương luôn sạch sẽ, thông thoáng bằng cách rửa nước muối sinh lý hàng ngày cho đến khi hết chảy dịch vàng. Chú ý, không vận động mạnh và tuyệt đối không tự ý thoa thuốc lên vết thương nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bởi nó có thể gây nên tình trạng nhiễm khuẩn hay rách vết khâu khiến vết thương lâu lành.

Còn cắt sẹo sau bao lâu thì có thể thoa kem trị sẹo đảm bảo an toàn không gây kích ứng? Các bạn nên đợi khi vết thương lành hẳn, lên da non (sau cắt chỉ khoảng 1 tuần) thì bắt đầu có thể bôi kem trị sẹo chứa silicone y tế. Trong quá trình vết thương lên da non, nhiều bạn cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhưng không được gãi ngứa lên vết thương vì có thể gây trầy xước, tổn thương; thậm chí gây nhiễm trùng nếu vi khuẩn tồn tại trong móng tay.

Để đạt hiệu quả trị sẹo sau cắt mí tối ưu các bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và ngủ nghỉ khoa học. Nên bổ sung cho cơ thể các món ăn bổ sung vitamin và khoáng chất để nuôi dưỡng mạch máu và thúc đẩy làm lành vết thương nhanh hơn. Các bạn cũng cần chú ý, hạn chế một số thực phẩm có nguy cơ gây sẹo thâm, sẹo lồi và làm vết thương mưng mủ như rau muống, thịt bò, trứng, đồ nếp, hải sản…

Kem trị sẹo sau cắt mí nào đang được tin dùng và người dùng tìm mua nhiều hiện nay?

Theo khuyến cáo, cách để kiểm soát và ngăn ngừa sẹo sau cắt mí là sử dụng kem trị sẹo chứa silincone y tế sau khi cắt chỉ. Nhưng khi mọi người đứng trước rất nhiều sự lựa chọn thì không biết đâu là kem trị sẹo sau cắt mí tốt hàng đầu hiện nay. Bởi đây là vùng da mắt vô cùng nhạy cảm, dễ kích ứng nên việc sử dụng các sản phẩm bôi thoa cũng cần tìm hiểu thật kỹ. Các bạn đừng quá lo lắng vì đã có cứu tinh cho vết sẹo cắt mí căng, ngứa, đỏ với siêu phẩm gel Rejuvasil chứa tới 97% silicone y tế cao cấp đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Đây là thương hiệu chuyên về trị sẹo và chăm sóc da đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Và đã chữa lành hơn 5 triệu vết sẹo giúp mọi người lấy lại làn da tươi mịn, đều màu và sự tự tin vốn có của bản thân.

Rejuvasil Silicone Gel với thành phần chính là silicone y tế cao cấp và đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt bởi FDA-Mỹ. Vậy nên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng gel ngăn ngừa sẹo và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại Rejuvaskin Rejuvasil an toàn, không gây kích ứng; ngay cả vùng da mắt vô cùng nhạy cảm.

Với 97% silicone y tế, Rejuvasil Silicone Gel sẽ tạo nên một lớp bảo vệ an toàn cho vết thương sau cắt mí khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn giúp tăng khả năng phục hồi. Đặc biệt, dù có bao một lớp màng lên vết thương nhưng silicone y tế vẫn đảm bảo bổ sung đầy đủ oxy nuôi mô, hoàn toàn không gây bí da. Thành phần silicone y tế cũng giúp kiểm soát hàm lượng collagen sản sinh quá mức trong quá trình lành thương ngăn ngừa sẹo mới hình thành. Đặc biệt hơn, silicone y tế cao cấp có trong Rejuvasil đạt độ tương thích sinh học với làn da nên được cơ thể tiếp nhận tốt. Nó đóng vai trò như một lớp tế bào sừng trên da và không gây kích ứng cho vùng da sẹo.

Kết cấu của sản phẩm gel Rejuvasil trong suốt, tính năng bám chặt, nhanh khô. Không gây tình trạng gel chảy hay gây cảm giác bết dính và dễ xê dịch trên da. Các bạn chỉ cần sử dụng đều đặn gel Rejuvasil từ 3-4 lần/1 ngày, vùng da sẹo sau cắt mí sẽ dần phục hồi ổn định và đẹp hơn. Bên cạnh đó, gel Rejuvasil còn chứa 3% gồm các hoạt chất Squalane, vitamin C và dầu Emu không chỉ kháng viêm, giảm ngứa rát, mẩn đỏ mà còn ngăn ngừa và cải thiện tình trạng thâm sau khi lành thương. Gel Rejuvaskin Rejuvasil giải pháp ngăn ngừa sẹo sau cắt mí tới 80% và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại sau 8 tuần sử dụng liên tục.





Gel Rejuvasil đã được kiểm chứng thông qua sự kiện VSAPS, VICAM, hội nghị thẩm mỹ toàn quốc… Đây cùng là sản phẩm có hệ thống phân phối rộng khắp, có mặt trong bệnh viện/phòng khám thẩm mỹ hàng đầu. Một siêu phẩm ngăn ngừa sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại không chỉ là cứu tinh cho sẹo cắt mí mà còn nhiều dạng sẹo thẩm mỹ khác như sửa mũi, nâng cung mày, nâng ngực, treo sa trễ và cả tạo hình bụng.

Mua gel Rejuvasil ở đâu đảm bảo chính hãng với giá tốt?

Gel Rejuvasil ngày càng khẳng định vị trí hàng đầu trong việc ngăn ngừa sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại do bất cứ nguyên nhân nào. Cũng chính vì vậy mà trên thị trường hiện nay xuất hiện hàng giá, hàng nhái với giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết chính hãng. Theo đó, người dùng cũng rất lo lắng, không biết đâu là địa chỉ phân phối gel Rejuvasil chính hãng với giá tốt.

Bên cạnh việc trang bị cho mình những thông tin, dấu hiệu nhận biết gel Rejuvasil được khuyến cáo từ nhà phân phối độc quyền Rejuvaskin tại Việt Nam. Thì cách để đảm bảo mua gel Rejuvasil chính hãng là tìm đến các đại lý phân phối chính thức, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Scar Heal Việt Nam là đơn vị phân phối chính thức Rejuvaskin trong nhiều năm qua và đang là địa chỉ được tin tưởng lựa chọn hàng đầu của các tín đồ Rejuvaskin tại Việt Nam.

Không chỉ cam kết hàng chính hãng mà Scar Heal Việt Nam còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng như miễn phí giao hàng toàn quốc, miễn phí đổi trả 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi hay sử dụng bị dị ứng, miễn phí soi da và được bác sĩ CK da liễu thăm khám trực tiếp khi đến mua hàng tại của hàng, ưu đãi thêm 4% giá trị đơn hàng khi thanh toán trước… Còn rất nhiều ưu đãi khác dành cho các bạn khi đến Scar Heal Việt Nam. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay hotline Scar Heal Việt Nam để biết chi tiết ưu đãi đang có.