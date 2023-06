Kênh nội dung số cho học sinh, xóa định kiến 'trẻ con thì biết gì'

"Trẻ con thì biết cái gì!", câu cửa miệng này có lẽ không xa lạ với nhiều người. Kênh nội dung số W (We Are The World) được ra đời với mục đích đi ngược lại với định kiến ấy, để những câu cửa miệng cũ kỹ kia được cập nhật thành: "Hoá ra, trẻ con biết nhiều đến như thế!".

Đây là một dự án phi lợi nhuận được Hệ thống The Dewey Schools xây dựng, với sự cố vấn của nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng.

Học sinh được tham gia vào We Are The World với vai trò là nhà sản xuất, biên tập và nói lên tiếng nói của chính mình L.P

Với We Are The World, học sinh trong và ngoài The Dewey Schools có cơ hội tham gia vào các chương trình với vai trò là nhà sản xuất, biên tập nội dung, được thể hiện và nói lên tiếng nói của chính mình.

Điểm đặc biệt của chương trình này là do trẻ em lên ý tưởng, biên tập nội dung và thể hiện. Thông tin vì trẻ em, phản ánh qua góc nhìn của trẻ em; là cầu nối gắn kết giữa trẻ em - gia đình - nhà trường - cộng đồng.

Kỳ vọng phát sóng hàng ngày, chương trình có các nội dung: W-news, W-Talk, W-Face, W-View, W-Challenges, W-Quizz, W-Series.

Một trong những yếu tố đặc biệt của Dự án "We are the world" là tôn trọng tiếng nói và quan điểm cá nhân của trẻ em. Trong quá trình sản xuất chuyên nghiệp của Dự án, trẻ em không chỉ là người nghe, người xem mà còn là người tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình sáng tạo nội dung; từ viết kịch bản, biên tập, lồng tiếng, diễn xuất, quay, dựng...

Việc tham gia vào quá trình sản xuất chuyên nghiệp giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, teamwork và tự tin thể hiện mình trước công chúng. Hơn nữa, các em còn được khám phá, phát triển những sở thích và năng lực cá nhân, từ đó giúp xác định hướng đi và mục tiêu trong tương lai.

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng tham gia với vai trò cố vấn của We Are The World L.P

Chia sẻ với học sinh, dạo diễn Lại Bắc Hải Đăng bày tỏ: "Tôi hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta tạo ra một kênh nội dung, không phải là của các bạn mà phải là do các bạn và cho các bạn".

Dự án này bắt đầu từ Deway nhưng đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của mọi học sinh Việt Nam, cả trong và ngoài nước; là địa chỉ quen thuộc học sinh thường xuyên gửi các sản phẩm mình tự sáng tạo; tạo cầu nối để học sinh có sân chơi, thể hiện sản phẩm của mình, nói lên được tiếng nói của mình...